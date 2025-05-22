蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的感情生活近日引發外界高度關注。她2006年曾被曝光與彭于晏有過一段3年戀情，蔡爸爸受訪時脫口透露蛛絲馬跡，間接證實了這段「公開的秘密」。然而陸網瘋猜兩人悄悄復合6年，社群動態的細節陸續被挖出，引發熱烈討論。

▲蔡依林、彭于晏突然被陸網瘋傳復合6年。（圖／翻攝自微博）

蔡依林在2019年2月14日情人節前夕，提前在社群網站上發文「情人節快樂」，並分享了一張耳朵上插著玫瑰花的自拍照，還特別加上了Hashtag「#my love」。她自拍照的地點，是一家需經人介紹才能預約的餐廳，而就在發文的兩天前，這家餐廳的老闆曾分享與彭于晏的合照，照片中彭于晏手中拿著與蔡依林自拍照中相同的玫瑰花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，蔡依林同年在2月下旬接受陸媒專訪，當時從包包拿出玫瑰花，被問到「腦公有著落嗎？」她笑答：「就算有也不會告訴你們好嗎。」陸網挖出她當時受訪曾從包包拿出同款玫瑰，還提到「求婚戒」。

▲蔡依林2019年情人節前夕曬玫瑰花，被網友對比，發現彭于晏也有持同款玫瑰。（圖／翻攝自微博）

蔡依林除了2019年與彭于晏意外有「交集」，去年（2024）10月分享自己在英國蘇格蘭高地Portree小鎮的旅行，並形容「療癒之旅，愛死了」。而時隔僅兩個月，彭于晏主演的電影《狗陣》便在這個僅有1900人口的小鎮加映，引發網友聯想。

▲蔡依林去蘇格蘭小鎮度假，2個月後彭于晏電影在當地上映。（圖／翻攝自微博）

而蔡依林與彭于晏傳出2006年開始交往，但據悉因彭于晏的母親及經紀公司反對，最終不得不分手，甚至導致男方與經紀公司解約。據陸網推測，兩人若真的於2019年復合，那麼至今已經復合達6年之久。同時也有網友翻出彭于晏、蔡依林在《康熙來了》的訪問，雙方曾澄清是好朋友關係，因此復合話題持續在陸網討論中。

▲彭于晏、蔡依林曾在《康熙來了》澄清過雙方是朋友。（圖／翻攝自微博）