85歲陳淑芳小學聚會「人數只剩兩桌」！　珍惜緣分：只剩兩人也要聚

記者顧齊祐／綜合報導

85歲的金馬影后陳淑芳以精湛演技和親切形象深受觀眾喜愛，行走演藝圈超過60年的她，累積無數經典作品，更締造金馬獎史上同時奪得最佳女主角與女配角的紀錄。近日，她在社群平台分享了一組與小學同學聚會的照片，並流露出感慨的情懷。

▲85歲的陳淑芳親切形象深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自Facebook／陳淑芳Chen Shu-Fang）



陳淑芳在臉書貼文中曬出聚會合影，畫面中同學們雖已是白髮蒼蒼，臉上滿是歲月痕跡，但整體氣色良好，身體狀況也顯得硬朗。她感性地提到「大家都知道我幾歲了，昨天跟小學同學聚會，看到人數只剩兩桌，但也感恩彼此80幾年的緣分能再次相聚」。

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▲陳淑芳與小學同學聚會的照片。（圖／翻攝自Facebook／陳淑芳Chen Shu-Fang）



面對昔日同窗人數逐漸減少的現實，陳淑芳依然展現積極樂觀的心態。她在聚會中向同學們承諾「雖然只剩兩桌也不用傷感，即便到最後只剩下兩個人也要相聚，所以大家下次如果收到請帖，一定要來喔」。同時，她也送上祝福，希望所有人都能健康平安。

▲陳淑芳展現積極樂觀的心態，承諾只剩兩個人也要相聚。（圖／翻攝自Facebook／陳淑芳Chen Shu-Fang）