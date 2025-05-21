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孟耿如昔自卑：配不上黃子佼…　他溫情喊「遇到妳是福氣」成空話

記者蔡宜芳／綜合報導

孟耿如和黃子佼當初交往了5年，在2020年步入禮堂，然而，隨著黃子佼於2023年捲入性犯罪爭議，21日驚傳孟耿如已經斬斷5年婚姻。事實上，孟耿如在婚前，曾自卑表示「怕配不上黃子佼」，如今受訪內容令人不勝唏噓。

▲孟耿如。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

▲孟耿如婚前曾坦言經常自覺配不上黃子佼。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

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孟耿如在2018年接受《ETtoday娛樂星光雲》專訪時，曾提到自己在拍完《22k夢想高飛》後，陷入了長達1年的低潮期，還曾想過要放棄演戲。而對比事業飛黃騰達的黃子佼，她更感到自卑，「那時候黃子佼天天飛來飛去，我更沒有自信，我是不是讓他很丟臉。我是一個沒有自信的人，我常常覺得自己配不上他，但是他總會鼓勵我『只是運還沒到，還有機會的』。」

當時，黃子佼對此還特地發文，喊孟耿如「傻瓜」，並表示：「談戀愛，什麼時代了，還看身高體重年紀嗎？或是講究門當戶對嗎？」強調自己都已經出道30年了，雙方起跑線不同無法比較，「而且朋友總是提到妳出現後，我才更上層樓，遇到妳真是我的福氣，想變好也都是為了妳。」

▲黃子佼與孟耿如。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

▲黃子佼和孟耿如21日傳出已經離婚。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

早前據《CTWANT》報導，黃子佼和孟耿如因不敵輿論和經濟壓力，已經悄悄辦好離婚手續，扶養權將歸孟耿如，而黃子佼財產均作為日後撫養費使用。而男方的委任律師蕭棋云對此僅表示：「謝謝關心，一切以家人為重。」並未正面否認。

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