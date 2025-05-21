「最帥主唱」四分衛阿山發聲挺環保！　撂重話：很難嗎？

記者蔡琛儀／台北報導

臺北流行音樂中心今年成立滿五週年，去年舉辦「誠品綠色生活節×北流音樂趴」，今年再度由10組唱作俱佳的音樂人，包含步行者樂團、沒有才能、羅莎莎、知更、黃玠、生命樹、柴郡貓、柯智棠、閻韋伶和阿山（陳如山），自6月7日至8日一連兩日在文化館戶外草坪開唱。

▲阿山。（圖／北流提供）

響應綠色生活主題，被封為「最帥主唱」的四分衛主唱阿山（陳如山）霸氣表示：「環保很難嗎？比地球壞掉還簡單啦！」以有機感搖滾著稱的生命樹則呼籲：「用自然聲響共振初心，用綠色生活永續大地，讓每一天都是循環的藝術。」羅莎莎也鼓勵大家專注當下、認真生活，會發現擁有的其實更多。來自花蓮的沒有才能認為要更有意識的選擇，讓身心一起環保永續。去年發行新專輯，三度受到金曲入圍肯定的柯智棠，則以率性實際的方式響應綠色生活：「買飲料記得帶杯子，還可以折五元，環保又省錢。」

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今年主題圍繞民謠曲風，談到心中的民謠代表，阿山毫不猶豫地提到Bob Dylan，前陣子也特別重溫了他的電影作品。由於近期專注於電影演出，他已許久未在公開場合唱歌，他笑說：「好久沒唱歌了，很想唱歌。」這次重返北流開唱，對他而言格外熟悉，也讓他也想起某次在演唱〈雨和眼淚〉時，現場忽然下起了雨，「就像在呼應音樂一樣，真的很神奇！」

▲柯智棠。（圖／北流提供）

去年發行專輯《My Nova》再度獲得2025年金曲入圍肯定的柯智棠，談及這次的演出，他透露將以較為簡單的編制呈現，並且會巧妙融入一些木吉他以外的聲響點綴。此外，柯智棠今年6月將隨「愛之日常」音樂節到多倫多演出，他也打算向公司請假，趁機在北美大陸旅遊充電；7月則將南下登上高雄衛武營舞台演出。提到未來規劃，他許願：「希望有一天能挑戰北流更大的表演場地。」

首次登上臺北流行音樂中心戶外舞台，即將生日的羅莎莎也許下願望，「第一次到北流演出，有種成就解鎖的感覺！自己一直都很享受現場演出，希望能傳達好的能量給大家！」