黃子佼醜聞纏身5年婚姻破裂！孟耿如爆「簽字離婚」閨蜜低調回應

記者黃庠棻／台北報導

主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。而和他結婚5年的妻子孟耿如，也因此事件在工作上受到相當大的影響，甚至主演的作品都遭到網友抵制，沒想到21日驚傳兩人已經低調簽字離婚。

▲孟耿如、黃子佼傳出已低調離婚。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

孟耿如在老公黃子佼陷入醜聞風波之後，參演的《我們與惡的距離 II》受到抵制，當時她在臉書上發文寫下「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

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▲孟耿如、黃子佼傳出已低調離婚。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

後續，孟耿如在3月10日正式關閉所有社群帳號，就在一家人的近況成謎之時，21日週刊爆料夫妻倆已經簽字離婚，再次引發大批網友關注，目前兩人的經紀人都沒有出面正面回應；而孟耿如的閨蜜程予希透過經紀人表示「對於離婚一事，並不知情」。

▲程予希對於閨蜜孟耿如離婚的消息，表示不知情。（圖／記者周宸亘攝）