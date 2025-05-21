曾脫口「組團壞大於好」被罵翻　琳誼首露面...揭五月天阿信私下對話

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手琳誼推出全新創作專輯《名偵探琳誼 My Ring World》，今（21日）舉辦媒體文字聯訪為新專輯宣傳，她與溫妮、魏嘉瑩和郁采真組成女團「BOOM!怪物星人」，但卻脫口對網友說「組團壞大於好」，被老闆五月天阿信的粉絲批「忘恩負義」，事後她還發文道歉。

▲琳誼推出新專輯《名偵探琳誼 My Ring World》。（圖／相映音樂提供）

今琳誼被問到此事，坦言當時心情確實不好：「現在已經找到工作上的平衡，很謝謝所有那時鼓勵我的粉絲。」並透露團員怕她不吃不喝，還找她出門一起吃飯，阿信也鼓勵她，叫她不要太走心。

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琳誼今天也分享專輯創作靈感：「這次創作的歌曲都是我從生活裡觀察來的！我不是最聰明，但滿會觀察，用我的視角。寫出關於夢想、戀愛不同主題，曲風上也嘗試過往沒有挑戰過的風格。」新歌〈純愛戰士〉形容為了愛情不顧一切付出的人，也坦言自己以前也天真過，大學談初戀就想跟對方結婚，但因時不時把「分手」掛嘴邊，最後竟然真的被分手了，難過到暴瘦10公斤。

▲琳誼透露自己已經找到工作的平衡點。（圖／相映音樂提供）

現在已單身4、5年的她對感情理性：「愛情好像很容易就消失，不像工作有成就感！」但還是希望未來另一半有才華，但也不會設立條件，感覺最重要，她笑說前任就是有才華的人，但因不能給她太多情緒價值，最後還是分手。