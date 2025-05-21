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孟耿如被爆斷開黃子佼！離婚協議內容曝光　男方律師低調回應

黃子佼、孟耿如遭爆已簽字辦妥離婚恢復單身。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

▲黃子佼、孟耿如遭爆已簽字辦妥離婚恢復單身。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

圖文／CTWANT

黃子佼、孟耿如在2020年3月5日登記結婚，2023年黃子佼捲入「#MeToo」風波，兩人雖一度攜手挺過風暴，但最後仍是不敵輿論壓力及經濟壓力，時報周刊CTWANT接獲爆料，指他們已悄悄辦妥離婚手續，結束這5年、近一千九百個日子的婚姻，雙方配偶欄再度恢復空白；據了解，離婚後扶養權將歸孟耿如所有，黃子佼財產均作為日後撫養費之用。

年齡相差19歲的黃子佼、孟耿如在愛情長跑第7年時登記結婚，當時因遇到新冠肺炎疫情攪局，兩人婚宴一延再延最後決定不辦；2021年11月16日，孟耿如宣布懷孕3個月，並在 2022年產下一女，夫妻倆經常在社群分享家庭生活，也曾是演藝圈中令人稱羨的一對。

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黃子佼、孟耿如在2020年3月5日登記結婚，當時因新冠肺炎疫情影響，兩人一直未辦婚宴。（圖／永恆婚顧提供）

▲黃子佼、孟耿如在2020年3月5日登記結婚，當時因新冠肺炎疫情影響，兩人一直未辦婚宴。（圖／永恆婚顧提供）

不過2023年黃子佼爆發「#MeToo」風波，還被查出持有部分未成年人遭創意私房其他成員所拍攝的性影像，毀了如日中天的事業，消失演藝圈至今。今年年初黃子佼被民眾目擊與孟耿如帶著家人一同出遊，引發軒然大波，外界質疑其是否正為復出演藝圈試水溫，事後孟耿如為此致歉並關閉所有社群，也強調「黃子佼不會復出」。

此外，2024年曾有傳聞指出，黃子佼給孟耿如台幣1億安家費，希望她3年內不要離婚，如今兩人正式簽字離婚，也證實一切都是誤傳。而這段時間孟耿如與黃子佼處於人生低谷的同時，她也必須一肩扛起照顧家庭的責任。

只是未料一家出遊事件後，孟耿如卻遭網友投訴應刪除她在《我們與惡的距離2》當中的戲份，否則揚言抵制，還有酸民不理性發言說孟耿如是「與惡零距離」。事後《與惡2》劇組發文正面回應，「目前我們能盡力做的，是在不傷及整部作品及故事的完整性下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲份」，雖證實會刪減，但無法完全刪除。

黃子佼（左）與孟耿如曾是人人稱羨的一對銀色夫妻。（圖／報系資料照／翻攝自黃子佼臉書）

▲黃子佼（左）與孟耿如曾是人人稱羨的一對銀色夫妻。（圖／報系資料照／翻攝自黃子佼臉書）

回顧黃子佼案情，一審判決，黃子佼被控自2014年2月12日起，註冊成為非法偷拍網站「創意私房」會員，並陸續購買網站販售的兒童或少年性影像並下載，並將影片儲存到硬碟裡，因此觸犯下載後修正施行之兒少性剝削防制條例無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，因此依《兒少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪，判黃子佼8月，併科罰金10萬元。

案經上訴二審後，受害者人數擴大至37人，其中18名被害人已和解達成，後續還有7至10名也已表達和解意願，黃子佼於二審雖不斷表達認錯態度陸續和解，看似有助於其二審判決結果，但對於自身婚姻及家庭卻依然無解！

台北地方法院一審依《兒少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪，判黃子佼8月，併科罰金10萬元。（圖／本刊資料照）

▲台北地方法院一審依《兒少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪，判黃子佼8月，併科罰金10萬元。（圖／本刊資料照）

對於兩人離婚一事，本刊去電黃子佼的委任律師蕭棋云求證：「謝謝關心，一切以家人為重。」但並未否認離婚消息。

《時報周刊CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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