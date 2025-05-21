▲Yohee又熙創作《愛情輕鬆點 三部曲》。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

來自香港的女歌手Yohee又熙以不按牌理出牌的個性創作出《愛情輕鬆點 三部曲》，透過三首歌曲捕捉速食文化的愛情哲學，傳遞一種自在而積極的情感態度，以「輕鬆點」傳遞愛情觀念：只要隨性、開心就好。從第一首單曲〈旋轉咖啡杯〉的甜蜜，到第二首〈你喜不喜歡不重要〉的疑惑，並在第三首單曲〈你在4點14分上線〉落到現實的失落，以一句簡單的訊息時間點，包裹一段漫長而委屈的等待。

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▲▼Yohee又熙把過往失望的戀情轉化成歌曲。（圖／索尼音樂提供）





Yohee又熙因為遇上一段讓她心碎、失望的感情，她找來和她合作過〈你喜不喜歡不重要〉的新生代音樂人林祐陞Y.Siu寫下這段經歷，共同創作demo，她說：「在這段經歷中太過掏心掏肺、卻換來傷害的關係，一直在意對方的感受，但對方卻總是用冷漠回應，最終只留下情緒的反覆內耗與無解的失望，我決定不再勉強、不再期待。」

這首歌的demo初版就充滿故事性，因此製作團隊邀請新人創作歌手鄭瑜瑄Dory C填詞，Dory C古靈精怪的創作風格，充滿年輕人的語法，她在歌名上使用特別的諧音時間點，寫出當對方一直不上線，或者已讀不回，其實你早已有答案，對方就只是不在乎，但你還不想面對而已，Yohee又熙看到歌詞後很有感觸，對她來說〈你在4點14分上線〉不是一首情歌，而是一段真實走過的心路歷程。

她記得那個反覆盯著手機螢幕的夜晚，每一次亮起又熄滅，都像心跳被攥緊又放開。這首歌以R&B編制貫穿全曲，用慵懶的節奏、極簡的編曲和Yohee又熙的聲音描述出深夜孤單的氛圍，像是在凌晨最寂靜的時刻，獨自一人把那些說不清的委屈和疑惑都藏進旋律之中，讓這首歌成為每一個因為愛情而失眠的陪伴。

