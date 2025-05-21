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金馬影帝張震「街頭當義交」民眾目擊！　為愛女放身段當導護爸爸

星爸媽重養育／金馬影帝為愛女放下身段　街頭當義交超搶眼

▲張震常在小孩學校當交通維護義工。（圖／本刊資料照／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

阿翔為孩子當免費接送司機，顯示藝人為了小孩不惜放下身段大有人在，貴為國際巨星的張震，就曾被民眾目睹在女兒學校擔任交通導護爸爸，人高馬大的他站在街頭，非常搶眼。

徐小可2022年決定讓小孩在家自學，便減少演藝工作當起老師，把時間留在家中教小孩課業，老公阿Ben則負責小孩的戶外運動。目前則為孩子教育，舉家搬到台中生活。她日前曾表示，老大即將上國中，小孩主動提出希望可以回到學校，加上2年自學還有課業需要銜接，夫妻倆尋尋覓覓，最後在吳淡如的推薦下落腳台中，小孩也適應得很快，讓她總算放下心中大石。

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星爸媽重養育／金馬影帝為愛女放下身段　街頭當義交超搶眼

▲徐小可為了孩子教育奔走多年。（圖／翻攝自徐小可臉書）

季芹與王仁甫結婚後，為了陪伴一雙兒女成長，減少演藝工作，陪伴小孩上才藝課，甚至開車接送小孩到補習班上課。目前夫妻倆一同經營頻道，時間自由，也頗有收穫。

星爸媽重養育／金馬影帝為愛女放下身段　街頭當義交超搶眼

▲季芹為兒女一度減少演藝工作。（圖／翻攝自季芹臉書）

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