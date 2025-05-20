3男星合組「三小虎隊」！　49歲陳隨意跳〈青蘋果樂園〉身體快解體

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手沈建豪18歲時參加八大《第二屆亞洲新人歌唱大賽》闖20關脫穎而出，再出發得到幸運之神眷顧，加入豪記唱片公司推出新專輯《我是你的天》，又成為中視《綜藝一級棒》節目固定班底，日前在節目中和師兄陳隨意、吳俊宏合體唱跳小虎隊金曲〈青蘋果樂園〉，被主持人康康封為「三小虎隊」。

▲沈建豪（中）和師兄陳隨意、吳俊宏合體唱跳。（圖／豪記提供）

提到三人超過20年的深厚交情，沈建豪透露，和陳隨意與吳俊宏都出自同個節目，陳隨意是學長，他則和吳俊宏同屆，陳隨意說為了難得的合體，還苦練翻跟斗，臀部不慎著地，身體都快解體。陳隨意說和沈建豪特別有緣，兩人都曾是孫建平的音樂廣場成員，「當時他才17歲是最年輕的，後來他去當兵，演藝事業空窗好幾年，他個性又靦腆，不好意思來我的社群網站留言，他說他怕被誤會來蹭熱度，這個小老弟我一定要幫。」

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吳俊宏打趣表示三人是同居關係，每次北上錄影都會住在公司宿舍同床，每當節目錄影空檔用餐時，陳隨意還特別離開主持人休息室，跟兩人一起用餐聊天。對於唱跳，吳俊宏笑說兩人20年前在八大電視曾合作過，再次合體心情興奮，「我們的聲線最像，沈建豪超認真的，過往跟他人合作時，腳本與點子都是我負責，現在都是由建豪負責，我對他放心的啦！」

▲沈建豪、陳隨意、吳俊宏被封為「三小虎隊」。（圖／豪記提供）

提到近況，陳隨意最近接下舞台劇，一人分飾三角，笑嘆隔行如隔山，兩個月的排練，要記台詞又要演唱，操勞到冒出白髮，還要忙主持節目，空檔還要斜槓製作辣椒醬，因此今年夏天全家出遊的計畫宣告泡湯；吳俊宏則是目前忙飯湯事業、新專輯錄音與錄影，蠟燭三頭燒，吳俊宏並開心分享開店三個月，業績即達標，目前已在高雄積極開始尋找第三間店。