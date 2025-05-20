理想混蛋「被說大頭症」露面回應了！　親揭團員「意見不合內幕」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團理想混蛋成軍8年，宣布將在今年11月1日首度攻上台北小巨蛋開唱，今（20日）舉辦記者會，由於理想混蛋先前遭爆料出席商演活動大頭症，也是他們首次有負面新聞，今他們被問到此事，主唱雞丁先是打趣說，吉他手建廷確實二「頭」肌很大，隨後坦言，剛看到報導時對這個傳言非常疑惑。

▲理想混蛋將迎來首場台北小巨蛋演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

雞丁說：「基本上我們對於身邊的人和工作團隊都很親切，可能是工作人員溝通過程中彼此有些誤會，才會有這樣的情況，但看到還是會覺得怎麼會這樣。」他說樂團的大家還是如往常做自己，「做好自己的事，努力準備好小巨蛋的演唱會。」活網的他也表示，有看到粉絲寫私下理想混蛋的小故事幫他們解圍，也自嘲：「感覺我們跟大頭沾不上關係，除非是物理性的。」

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他們成軍8年，難免有過磨合，雞丁在台上爆料，最常和鼓手可沛意見不合，打趣說：「我們切割了。」但私下兩人選擇互相寫歌送給對方，傳達自己的想法，「我覺得這樣很浪漫欸。」可沛則不願透露是發生什麼事，「就是心裡有些話，當時工作繁忙，又各自放假，沒辦法馬上面對面談，沒有好機會可以聊，就想要寫些歌。」





▲▼ 理想混蛋成軍八年，不只人氣高，也創下許多好成績。（圖／記者黃克翔攝）

但雞丁澄清，大家磨合歸磨合，從來沒想過要退團、解散，「基本上我們就是不會變動的團體。」可沛也補充：「我們就像是很親密的家人，只是一直在想要用什麼方式溝通。」雞丁說，只要團員經歷低潮，大家都會很認真去思考，如何用沒有壓力的方式來幫助團員排解。演唱會門票將於6月7日開賣，詳洽KKTIX。