記者劉宜庭／綜合報導

因參與美國真人秀《沉重人生》（My 600-lb Life，又譯：我的600磅人生）第十一季而為人所知的拉托妮雅波坦（Latonya Pottain），於美國時間17日因呼吸困難心臟驟停辭世，享年40歲。

節目《沉重人生》紀錄病態肥胖者一生中的一年，並記錄了他們將體重減輕到健康水平的努力。拉托妮雅波坦2022年參加《沉重人生》時，醫師曾對她的心臟健康表示擔憂，並警告她，若不進行重大生活方式改變，她的生命將面臨威脅。而她部分減重歷程被記錄在節目中並播出後，慘遭酸民攻擊，身心都面臨極大痛苦。

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▲拉托妮雅波坦辭世，享年40歲。（圖／翻攝自Latonya Pottain IG）



離世前，拉托妮雅波2月曾發起募資活動，坦言自己正經歷「人生中最艱難的時期」，罹患嚴重坐骨神經痛，臥床無法前往醫院，「我目前體重約為705磅（約319公斤），自2024年6月起因嚴重健康問題臥床不起。」當時她表示：「2022年我曾參加《沉重人生》，當時起始體重為531磅，努力減重至505磅。然而節目播出後，我遭遇大量抨擊，導致我陷入深度憂鬱。我的心理健康受損，變得害怕接受減重手術。」

在募資頁面上，拉托妮雅波請求外界協助她支付前往醫療機構進行治療與復健的交通費，「這段旅程極為艱辛，但我真的想為自己的健康與生命奮鬥。」怎料，根據外媒《TMZ》報導，拉托妮雅波坦17日在路易斯安那州的醫療中心過世。她因呼吸困難而住院，之後發生心臟驟停，初步驗屍結果顯示可能死於充血性心臟衰竭，但最終的驗屍報告尚在確認中。