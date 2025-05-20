ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《沉重人生》319kg參賽者Latonya Pottain病逝　享年40歲

記者劉宜庭／綜合報導

因參與美國真人秀《沉重人生》（My 600-lb Life，又譯：我的600磅人生）第十一季而為人所知的拉托妮雅波坦（Latonya Pottain），於美國時間17日因呼吸困難心臟驟停辭世，享年40歲。

節目《沉重人生》紀錄病態肥胖者一生中的一年，並記錄了他們將體重減輕到健康水平的努力。拉托妮雅波坦2022年參加《沉重人生》時，醫師曾對她的心臟健康表示擔憂，並警告她，若不進行重大生活方式改變，她的生命將面臨威脅。而她部分減重歷程被記錄在節目中並播出後，慘遭酸民攻擊，身心都面臨極大痛苦。

▲拉托妮雅波坦（Latonya Pottain），於美國時間17日因呼吸困難心臟驟停辭世，享年40歲。（圖／翻攝自Latonya Pottain IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲拉托妮雅波坦辭世，享年40歲。（圖／翻攝自Latonya Pottain IG）

離世前，拉托妮雅波2月曾發起募資活動，坦言自己正經歷「人生中最艱難的時期」，罹患嚴重坐骨神經痛，臥床無法前往醫院，「我目前體重約為705磅（約319公斤），自2024年6月起因嚴重健康問題臥床不起。」當時她表示：「2022年我曾參加《沉重人生》，當時起始體重為531磅，努力減重至505磅。然而節目播出後，我遭遇大量抨擊，導致我陷入深度憂鬱。我的心理健康受損，變得害怕接受減重手術。」

在募資頁面上，拉托妮雅波請求外界協助她支付前往醫療機構進行治療與復健的交通費，「這段旅程極為艱辛，但我真的想為自己的健康與生命奮鬥。」怎料，根據外媒《TMZ》報導，拉托妮雅波坦17日在路易斯安那州的醫療中心過世。她因呼吸困難而住院，之後發生心臟驟停，初步驗屍結果顯示可能死於充血性心臟衰竭，但最終的驗屍報告尚在確認中。

分享給朋友：

追蹤我們：

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

推薦閱讀

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

快訊／「孔子第76代孫」孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光

快訊／「孔子第76代孫」孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光

八點檔男星騎檔車出嚴重車禍「腳掌全變形」　送醫清創完被截肢！

八點檔男星騎檔車出嚴重車禍「腳掌全變形」　送醫清創完被截肢！

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

去年分手樂團主唱！　李沐低調戀上施柏宇「2個月後又分開」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值

阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

2個月前才迎接二胎！百萬網紅「3歲兒泳池溺斃」　全面停更社群

快訊／「孔子第76代孫」孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光

八點檔男星騎檔車出嚴重車禍「腳掌全變形」　送醫清創完被截肢！

伊能靜正面回應婚變！秦昊47歲生日辦驚喜趴　曝真實夫妻關係

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

震撼同框！櫻井翔赴總統府專訪　賴清德「認識你很久了」親自迎接

葛斯齊控大S珠寶遭侵占！　S媽被勸提告開嗆「不想抬舉一個魯蛇」

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了 尷尬畫面全放送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《F1電影》國際級夢幻連動！　布萊德彼特合作BLACKPINK Rosé
  2. S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝
  3. 私家偵探被委託調查未婚妻出軌　一看發現是自己老婆…衝酒店抓姦
  4. 台北電影節再揭13部片單！　亞洲卡司集結「鄭伊健、草彅剛」超狂
  5. 理想混蛋只有他沒當兵！　親曝隱疾發作「嚴重到免役」
  6. 許光漢新片確定10月上檔！　告白「13歲我就愛上妳」深情守候16年
  7. 理想混蛋「被說大頭症」露面回應了！　親揭團員「意見不合內幕」
  8. 三峽死亡車禍釀3死12傷　唐綺陽痛批：是世界太瘋狂還是司法不彰？
  9. 李芷霖遭爆偷吃人夫！閨蜜禾羽揭「索討舊愛6千萬」內幕　痛斥私密片外流
  10. 修杰楷聞「三峽車禍釀3死」嚴肅發聲　認了不敢點開：非常心疼！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366