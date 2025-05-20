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陳大天閃兵遭逮「李國修舞台劇照常演出」　製作團隊發聲曝原因！

記者黃庠棻／台北報導

近日演藝圈「閃兵集團」成為新聞焦點，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，包括陳大天、大根、陳零九等人。其中，陳大天在家遭到逮補，當時未婚妻劉樸也目睹了被上銬的全程，後續他主演的舞台劇《三個傻瓜》遭到換角，另外一部舞台劇《莎姆雷特》的製作團隊屏風表演班也發出聲明。

▲▼陳大天出席果陀劇場《三個傻瓜》演出記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳大天遭《三個傻瓜》換角。（圖／記者李毓康攝）

《莎姆雷特》的製作團隊稍早發出聲明「感謝各界對《莎姆雷特》的關注與支持。本劇演員陳大天，因逃避兵役事件引發社會關注，我們深感遺憾。」但因為當初排演時沒有規劃預備演員，因此「決定仍由陳大天參與演出」。

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▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲陳大天陷入閃兵風波。（圖／記者邱中岳攝，下同）

主辦單位寬宏藝術也發出聲明，表示「我們詢問過各種可能性，之前演過的光耀哥（樊光耀）也有問，但他也有電影拍攝檔期，協調許久，真的無法臨時找可以代演的，希望各位觀眾可以見諒」。

▲《莎姆雷特》記者會。（圖／寬宏藝術提供）

▲陳大天（右）的《莎姆雷特》演出照舊。（圖／寬宏藝術提供）

【莎姆雷特】演出聲明

感謝各界對《莎姆雷特》的關注與支持。
本劇演員陳大天，因逃避兵役事件引發社會關注，我們深感遺憾。
由於本劇加演場次沒有規劃預備演員，而《莎姆雷特》是一部架構與佈局極其精密的「戲中戲中戲」，目前無法在短時間內找到適合人選接替該角色，決定仍由陳大天參與演出。

期盼社會大眾得以諒解，讓集結台前幕後眾多演職人員心力，以及籌備與排練甚久的作品可以順利演出。

陳大天本人已深刻自責其行為之不當，對社會大眾、劇組夥伴，特別是影響到他所敬重的國修老師作品，感到萬分歉意和懊悔。
我們理解這樣的事件會讓大家感到失望，也明白觀眾對演員的期待。希望仍能以作品本身的力量，獲得觀眾的感動與共鳴。
《莎姆雷特》將於5月23、24日如期在國家戲劇院演出，誠摯邀請大家走進劇場，與我們一同體驗這場喜悲交織的舞台作品。

《莎姆雷特》製作團隊 敬上

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