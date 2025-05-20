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霍建華睽違10年在台灣公開受訪　被問「跟林心如吵架」全說了！

記者黃庠棻／台北報導

影集《忘了我記得》由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，攜手重磅卡司金鐘、金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違演出台劇的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合。今（20）日該劇舉辦開播發佈會，眾主演也分享了拍攝時的趣事。

▲李耀華、劉若英、霍建華、秦漢、謝盈萱、周采詩、劉品言出席《忘了我記得》上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李耀華、劉若英、霍建華、秦漢、謝盈萱、周采詩、劉品言出席《忘了我記得》上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）

久違出演台劇的霍建華，睽違10年在台灣接受公開訪問，談及接演《忘了我記得》的契機，坦言自己一開始收到劉若英的邀約，聽到對手演員是謝盈萱馬上說了好，又得知演出女方父親的是秦漢更忍不住驚呼「哇！」原本以為自己的角色只是客串，在看過劇本後才發現還有描寫「婚姻生活」的情緒戲，讓他忍不住直呼「答應完就後悔了」。

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▲霍建華、謝盈萱出席《忘了我記得》上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲霍建華、謝盈萱在《忘了我記得》飾演夫妻。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，霍建華談到要與謝盈萱演出「夫妻爭執」，感到頗有壓力，坦言自己過完年就要拍攝這場情緒頗重的戲份，開玩笑說「害我整個過年都不是很好過」，更在假期做了許多投入的準備，感性直呼「能參與這部戲是我的榮幸」。

▲霍建華、謝盈萱出席《忘了我記得》上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲霍建華、謝盈萱在《忘了我記得》飾演夫妻。（圖／記者林敬旻攝）

在《忘了我記得》中，霍建華與謝盈萱除了甜蜜戀愛之外，結婚後逐漸變成陌生人，還有吵架、冷戰的戲碼，他也在記者會被問到現實生活中夫妻吵架都怎麼處理，坦言自己吵架的話，會先看事情的嚴重性，年輕的時候會直來直往，現在則會先把情緒冷靜下來，直呼「每個人都必須成長」。

▲霍建華出席《忘了我記得》上線記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲霍建華罕見在台灣公開受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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