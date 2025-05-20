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三峽死亡車禍釀3死12傷　唐綺陽痛批：是世界太瘋狂還是司法不彰？

記者蔡宜芳／綜合報導

三峽在19日發生一起重大死亡車禍，一輛由78歲余姓男子駕駛的車輛，因不明原因突然失控暴衝，撞擊正在過馬路的學生與家長，造成3人不幸死亡、12人受傷，事件掀起社會高度關注。而星座專家唐綺陽20日也對此發聲，質問「是這世界太瘋狂，還是司法不彰」。

▲▼ 昨(19)三峽北大國小發生的重大死亡車禍，家屬今日下午進行招魂儀式，一旁已有多位民眾排隊，將於招魂結束上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）

▲三峽北大國小19日發生重大死亡車禍，招魂儀式現場有多位民眾獻花致意。（圖／記者陳以昇攝）

唐綺陽表示，看到三峽大車禍，真的只有滿滿的疑問，「為什麼年輕生命這樣莫名消逝，不公平、不值得、這麼無辜，上天為何要這麼安排？」她更質疑司法制度是否存在漏洞，不解為何累犯的路怒者能被輕縱，甚至能繼續在路上危害他人安全，「當選模範父親模範標準是撞別人家的孕婦媽媽跟小孩嗎？是這世界太瘋狂，還是司法不彰？」

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唐綺陽提到，近期木星進入雙子座，象徵交通、新聞及消息的混亂狀態正在加劇，無論是走路、騎車還是開車，都不能過於安心，因為「現在不是安心的時候，瘋子很多」。她建議民眾要時刻保持警覺，並且學會「瞻前顧後，事事懷疑」，以保護自己免受意外傷害。

▲▼三峽死亡車禍釀3死12傷　唐綺陽痛批：是世界太瘋狂還是司法不彰？（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲唐綺陽針對三峽車禍一事發聲（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

唐綺陽認為，面對當前的社會亂象，與其期待外界的保護，不如強化自身能力，「保護自己、強化自己，不奢望靠別人保護、別人好心，才是正解。」她也分享了自己的心態，表示會珍惜當下的平安，但不會天真地以為平安是永恆的，「畢竟神經病很多，唯有自己警覺了、變強了，才能保護自己，不被強撞、霸凌。路上是，學校裡是，社會上是，什麼都是，這是真理。一起變聰明，一起更警覺，一起變更強吧。」

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三峽, 三峽車禍, 唐綺陽

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