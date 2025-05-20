鄭宜農、阿爆代表台灣出征！　傲登紐約「台灣之夜」開唱

▲鄭宜農將參戰紐約夏日音樂節。（圖／物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后鄭宜農、ABAO阿爆(阿仍仍)將和布拉瑞揚舞團代表台灣出征紐約夏日音樂節的「臺灣之夜Taiwanese Waves」，首次受邀的鄭宜農感到榮幸又興奮，透露將在「說話」環節進行加強訓練，「言談內容是重點！因為要在短短幾分鐘時間內把自己的作品是從什麼樣的文化與故事中長出來，並且要用非母語表達，如何做到讓大家理解自己作為創作者的核心，非常重要！」

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▲▼ABAO阿爆攜三金入圍子弟兵「那屋瓦少女隊」一起開唱。（圖／物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）



也因此她特別準備了「秘密武器」歌詞投影，期望搭配說話把在音樂上的想法表達得更淋漓盡致，此外，剛發第二張台語專輯的鄭宜農除了打算把重點主打曲目搬到紐約全新詮釋，更加入上一張專輯電子台語曲目，企圖打造整晚的電氣台語派對之夜，對自己曲風很有自信的她透露：「這次是全電歌單，相信紐約的觀眾能在『台灣特有種版』電子樂躁動下盡情舞動！」

已經是第二次登上「臺灣之夜Taiwanese Waves」的ABAO阿爆將帶著自己子弟兵「那屋瓦少女隊」赴紐約同台開唱，她透露屆時將以 傳統古謠美聲吟唱與 跨越曲風的母語創作，讓紐約聽眾認識台灣原住⺠文化。

鄭宜農更開心預告：「這次參演有阿爆（阿仍仍）與那屋瓦少女隊的加入絕對是一場美麗的交會，非常開心我們又可以把台灣得有文化及語種一起搬到紐約的舞台上再次展現！」而這次齊赴紐約表演，三組人馬也將相約紐約來趟音樂文化及美食交流之旅，鄭宜農表示：「我非常懷念紐約的餐車！熱狗是基本，一定要路上進行隨便選一個熱狗攤然後邊走邊吃的行程，還有就是Moma外面的Hala Chicken餐車，我太懷念那個餅沾辣醬！」

