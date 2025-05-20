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百貨巨型螢幕播BTS Jin新歌「臉剛好在轉角」　現場粉絲一看沉默了

記者劉宜庭／綜合報導

韓國超人氣天團BTS（防彈少年團）成員Jin（金碩珍）近日推出新歌，不僅在YouTube上迅速累積點閱率，還登上了百貨公司外牆的巨型LED螢幕，吸引粉絲駐足拍攝，然而他的帥臉意外卡在螢幕轉角處，讓現場粉絲陷入一陣沉默驚慌，意外成為熱議焦點之一。

▲BTS成員Jin近日推出新歌。（圖／翻攝自Jin IG）

▲BTS成員Jin近日推出新歌。（圖／翻攝自Jin IG）

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▲BTS成員Jin近日推出新歌。（圖／翻攝自Jin IG）

Jin近日發行第二張個人專輯《Echo》，主打歌《Don't Say You Love Me》MV中，邀請到女神申世景合作演出，兩人默契十足的對手戲掀起熱議，這支MV不僅在YouTube上迅速累積點閱率，還登上了位於首爾明洞新世界百貨的巨型LED螢幕，吸引大批粉絲駐足拍攝。

不過，這場原本應該是帥氣滿點的MV播出，卻意外引發一波粉絲驚慌。原來，由於Jin的臉出現在畫面中，臉部位置正好就在建築轉角處，五官瞬間變形，讓現場粉絲愣住、一度陷入沉默，不過後來播出帥氣影片，粉絲立刻恢復熱情。

廣告影片播出後，立刻在韓網掀起極高討論度，不少人紛紛笑喊「集體恐慌哈哈哈」、「金碩珍不排除提告」、「可以是原唱也可以是原告」、「天哪，太過分了哈哈哈 哈」、「我大笑…對不起」、「再看一遍還是覺得好笑」。

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BTS, 防彈少年團, Jin, 金碩珍, Echo, Don’t Say You Love Me

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