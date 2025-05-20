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李毓芬淡出5年「40歲近況曝光」！　現蹤日本同框宋米秦看GD

記者田暐瑋／綜合報導

40歲女星李毓芬自5年前淡出演藝圈後，近況一直備受外界關注，2022年推出歌曲《再見公主》獲得破億點閱，但隨後鮮少公開露面，一度傳出隱退及秘婚的消息。近日，宋米秦赴日朝聖G-Dragon演唱會，意外曝光李毓芬也同行，近況意外曝光。

(外送稿用)▲▼李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲李毓芬近年淡出螢光幕。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

宋米秦透露，此次赴日行程是為了替李毓芬慶祝40歲生日，全家人說走就走，還剛好抽中了G-Dragon日本場演唱會門票，雖然出發前東京天氣預報顯示連日降雨，但抵達後卻意外放晴，宋米秦開心道：「雖然我們看似不再年輕，但每次聚在一起，心還是少女的模樣。這次我就拼一下看看日本的搶到就Go！結果我們真的做到了！yay～(^o^)」

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▲▼宋米秦合體李毓芬赴日朝聖GD慶生：聚在一起就回到小時候。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）

▲▼宋米秦合體李毓芬赴日朝聖GD慶生：聚在一起就回到小時候。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）

▲宋米秦合體李毓芬赴日朝聖GD慶生。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）

近年來李毓芬淡出螢光幕前，這次難得露臉，只見她模樣依舊美麗，渾身散發成熟女人味，李毓芬曾是女團Dream Girls的主力成員，解散後發行個人單曲〈是我不夠好〉，2022年推出洗腦單曲〈再見公主〉，在YouTube上累積高達1.7億點擊率。

然而，她的公開行程卻極為低調，去年底現身卡達觀看F1賽車比賽，以俏皮自拍亮相，之後便再次「神隱」，僅透過偶爾更新的社群動態與粉絲互動。除了行蹤低調外，李毓芬的IG粉絲數也經常成為話題，目前擁有1041萬粉絲，甚至超越「亞洲天王」周杰倫的1004萬，讓外界感到驚訝。一度遭質疑涉及買粉行銷，但經紀公司始終未作出回應。
 

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李毓芬, 宋米秦

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