阿信路上遭索簽名「社恐發作發抖」！6店員圍堵逼簽40份　半小時才放人

圖文／鏡週刊

五月天日前才結束5525「回到那一天」巡演香港站演出，期間主唱阿信趁著休息空檔，外出逛街放鬆心情，沒想到微服出巡的他還是被某潮牌店銷售員認出；一開始阿信還能輕鬆打招呼，沒想到後來竟被圍堵，並被要求到店裡簽40份簽名筆記本才能離開，阿信全程默默低頭簽名還一度發抖，遭目擊民眾懷疑是否引發社恐。

五月天從2006年開始與香港歌迷的「五月之約」，今年已是第20年，來到全新的啟德主場館，成為首位在此開唱的亞洲樂團，4場共吸引18萬歌迷到場。台上演出壓力大，阿信趁著休息日出門逛街透氣，一身黑衣加上黑帽子、黑口罩，但身形180公分高的他仍輕易被認出。

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▲五月天在全新的啟德主場館開唱，也成為首位在此開唱的亞洲樂團，4場演唱會共吸引18萬歌迷到場。（翻攝自相信音樂臉書）

店員要求 簽40本筆記

據在場人士爆料，一開始阿信還能大方打招呼，沒多久就被5、6位潮牌店員圍堵，請他到該品牌的沙發區休息，一群人包圍之下，阿信只能乖乖進店，之後店員拿出一疊該品牌標誌性的筆記本，要阿信在封面處簽名，並署名對象。

▲周邊圍滿了人，阿信從善如流聽從店員要求，縮著身體在大腿上簽名。（翻攝自網路）

面對多人包圍，社恐的阿信只能從善如流聽從店員要求，縮著身體並將記事本放在大腿上一一簽名，後來還因身邊太多陌生人，阿信略微發抖；原以為只需簽幾份即可，但這一簽就簽了40份，耗費近半小時，最後，店員感謝阿信的大方，卻未對自己的魯莽行為道歉。

此事也在五迷中傳開，有歌迷相當氣憤店員竟對阿信如此不禮貌，直呼店家不尊重阿信的個人時間，還欺負阿信人太好；畢竟一般五迷都有共識，只要遇到五月天團員，都會給對方空間，還有人發出抵制該品牌的留言，歌迷幾乎一面倒，心疼阿信的遭遇。

▲阿信在潮牌推出的筆記本上簽名。（翻攝自網路）

嗑鍋請客 寵粉不手軟

其實，五月天近年來忙著在世界各地開演唱會，已許久沒有舉辦簽名會，因此阿信的簽名相當珍貴，而且阿信自己也成立潮牌STAYREAL，如今竟在香港被要求於競爭對手記事本上簽名，讓他頗為難。

▲阿信和同事一起吃火鍋時，大方請每桌客人吃要價不菲的鮮嫩肥牛。（翻攝自相信音樂臉書）

相當寵粉的阿信，這一次在香港和同事一起吃火鍋時，大方請每桌客人吃一盤要價港幣487元（近新台幣2千元）的鮮嫩肥牛。老闆端上牛肉給當時到餐廳吃鍋的五迷，並說：「阿信送的！」讓歌迷相當驚喜。阿信在演唱會上笑說：「碰到五月天，見到一個請一個，一群請一群，一桌請一桌，那天花很多錢。」

繼香港場後，五月天於6月底到7月初在台北大巨蛋舉辦8場演唱會，再於7月底至8月初在北京鳥巢舉辦12場演唱會。而對於阿信在香港被店員包圍一事，相信音樂回應：「並沒有這件事， 謝謝店員親切的招呼，那天逛得很開心。」

▲五月天在香港開唱，香港首富李嘉誠自駕電動代步車捧場，成為熱門話題。（翻攝自大越楚卿微博）



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