李唯楓又爆「勾搭女助理」偷接案！擺爛違約4罪狀曝光　前妻嫌軟爛閃離

圖文／鏡週刊

李唯楓因在《小姐不熙娣》節目上流出濃稠鼻涕，而被稱為「鼻涕哥」，他近來事業與生活都是一團爛帳，和富家千金Min閃婚閃離被批軟爛。而本刊更接獲爆料，他在前公司時相好女助理，更透過女助理私接工作被告上法院。

▲李唯楓（左）情史豐富，和多位女星傳過緋聞，席惟倫（右）就是其中一位。

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李唯楓雖然相貌和才華都不甚出色，但在談戀愛上有獨特魅力，一度和千金女Min結婚，差點成為富家女婿，卻被嫌棄軟爛、不付生活開銷，導致他豪門夢碎。而李唯楓除了和女星席惟倫、熊熊傳過緋聞外，最近更被爆出，和前公司女助理有超乎工作的關係。

前公司提告 求償200萬

據悉，李唯楓和女助理相好後，女助理就離職，並且為他私接工作，不惜違反經紀合約，導致李唯楓被前公司告上法院，遭求償新台幣200萬元。法院判決書也查得到詳細過程。

▲李唯楓遭前經紀公司提告違反合約，判決書更記載他擺爛工作。（翻攝自司法院判決書查詢系統）

本刊整理判決書內容，就是李唯楓不顧自己和公司還有合約，片面發了存證信函要求解約，他雖承諾公司會完成已經談好的工作，但在為他出版的寫真集會議上臨時放鳥，就連直播通告也直接搞消失。

除了對於公司幫他接的工作擺爛外，李唯楓又私下偷接MV拍攝工作，女助理也為他安排了到四川成都參加商演活動，還演唱公司有版權的歌曲，總之就是不想承擔合約義務，但又要使用公司的資源，同時還公私不分和員工相處，種種行徑都讓李唯楓的前經紀公司感到噩夢一場，只想透過司法討回公道。

▲李唯楓因合約問題搞消失，連當時同公司的藝人陶嫚曼都到他臉書留言找人。（翻攝自李唯楓臉書）

財務亂糟糟 卡費欠5年

前有合約爛帳，李唯楓個人財務問題也是亂糟糟，他積欠卡費遭銀行申請強制執行的支付命令也被掀出。原來是李唯楓2013年間用信用卡累積刷了新台幣3萬元，結果竟然積欠5年都不去繳。對照他被前妻嫌棄不分擔生活開銷的消息，李唯楓的理財觀念似乎早就糊成一團。

▲李唯楓曾遭到前公司大聲娛樂力捧，但卻和女助理公私不分相處更私接工作。（福茂唱片提供）

發生合約糾紛後，李唯楓前往中國大陸發展，近年才又返回台灣，靠著流出濃稠鼻涕意外成名。4月時他大張旗鼓宣布自己砸錢投資麻辣燙品牌，卻遭股東控訴李唯楓根本一毛錢都沒出，是「空手套白狼」的行徑。

股東也提到，李唯楓舌燦蓮花、很會畫大餅，誇耀自己人脈廣闊，但開幕活動也只邀到女藝人蘿莉塔站台。總之不管是投資和演藝事業，全都扯上合約糾紛，就連婚姻也是火速失敗收場。



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