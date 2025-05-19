轉型焦慮？吳宣儀發文喊「劇本快來」！《浪姐6》還沒完就急求戲

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳宣儀近來因一則深夜「求職文」掀起熱議，她是南韓女團宇宙少女出身，近年積極轉型為演員，目前正在錄製綜藝節目《乘風破浪2025》（簡稱《浪姐6》），卻突然於社群發出一段自我推薦的貼文，誠懇喊話：「請各位導演看看我，劇本快吻上來。」貼文一出隨即掀起關注，留言區湧入大量討論。

▲吳宣儀深夜發文請求劇本。（圖／翻攝自吳宣儀微博）

吳宣儀日前突然在社群發文寫下：「在線求職，本人吳宣儀，綜藝藝名吳美麗，是一名勤勤懇懇的唱跳歌手演員。請各位導演看看我，吃苦耐勞，事兒少，我有很多種可能性，劇本本請快吻上來。」親自向線上導演、製作公司們喊話。

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▲吳宣儀發文求職引發關注。（圖／翻攝自吳宣儀微博）

吳宣儀是南韓女團宇宙少女出身，2018年回國參加參加選秀節目《創造101》獲得第二名，成功加入限定團體「火箭少女101」，人氣一度飆升。團體解散後，她並未淡出娛樂圈，反而積極拓展戲劇路，參演《斗羅大陸》、《世界微塵裡》、《五福臨門》及《淮水竹亭》等，相較其他火箭少女的成員而言，資源相當不錯。

這次的深夜PO文求戲，不少人給予支持，不過，也有網友質疑吳宣儀此舉是在「炒話題」，貼文一出馬上就登上熱搜