田中圭不倫戀代言掉光！酒品差黑歷史被挖　曾激吻「人間肯尼」

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星田中圭爆出與永野芽郁不倫戀，雙方對此皆為行為過度輕率而致歉，但不認戀情，說法並不被大眾所接受，形象跌落谷底之餘，廣告代言也一一下架，其中，田中圭本為三得利代言人，不過，目前相關貼文、影片都已刪除，此外，由於田中圭在演藝圈中以酒品差聞名，因此有不少日本網友驚訝三得利竟然找他合作。

▲田中圭酒品不好早就已經眾所周知。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，有電視台內部人士指出「如同SNS上的聲浪，田中過去就以酒品差而聞名，所以這次的報導對於圈內人而言，都只是『又來了』的感覺吧，已經有不少人感到厭倦了。」此前，田中圭在2020年8月，曾因在東京自家附近搭計程車下車時，醉倒在地無法支付車資，計程車司機因此報警，警察到場處理的事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲田中圭曾在一次聚會中與Matt激吻。（圖／翻攝自Matt Instagram）

隨後，在2021年11月，田中圭也曾被《女性SEVEN》爆出，與山田涼介、「人間肯尼」Matt（桑田將司，前職棒球員桑田真澄兒子）一起出席某場聚會，在該聚會中，田中圭醉酒後與Matt深吻。此外，田中圭過往也曾傳出明顯在喝過酒的狀態下，出現在片場，化妝師只好設法將他醉酒的臉，進行調整後再投入拍攝。