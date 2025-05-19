「最潮禮生」墾丁爆肝式拍攝！MIGA美家挑戰20套造型

記者許逸群／台北報導

以獨特多元身份爆紅的全能網紅MIGA美家，在大甲媽祖遶境擔任DJ爆紅後再掀話題！身兼DJ、車模、禮生、模特兒的她，砸重金拉整個團隊南下墾丁連續拍攝3天。她不僅參與每個創作細節，從場景到服裝完全親力親為，更在超過20套造型與高密度行程中，每天睡不到4個小時，展現超凡的毅力與決心！

▲「最潮禮生」MIGA美家墾丁拍攝寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

「這不只是幾張美照，而是我對夢想的承諾，一本紀錄我全力以赴的寫真。」MIGA美家希望透過這一本寫真書，讓大家看到的不只是她的外表，而是她認真、堅持與拚命的樣子。她表示，「鏡頭會說話，我想把我所有的努力，都說出來給你們聽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲MIGA美家對拍攝的所有細節都親力親為。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

MIGA美家過去自述，自己在健身房挑戰極限、在畫紙上釋放情緒，白天鏡頭前光鮮亮麗，晚上舞台上電力十足，而這一本寫真書，是她給自己的一個很重要的里程碑：「每一種身份，都是我用力活著的方式。」MIGA美家用實力證明：「多元就是力量，熱愛就是動力！」

在訪問最後，MIGA美家感性地對粉絲表示：「你們的支持比重訓還重，但我舉得起來！謝謝你們的掌聲、留言與陪伴，是你們讓我不斷突破自己。」她表示，這一本寫真書，不只是一場視覺饗宴，更是一段旅程的結晶。