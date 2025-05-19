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才拿到護照！安妮宣布離開台灣　感性落淚道別「不做會後悔一輩子」

記者孟育民／台北報導

安妮來台14年，去年終於拿到台灣護照，更驕傲喊話：「以後不要叫我俄羅斯藝人，我是台灣藝人。」不料，日前她在妹妹莉娜的YouTube頻道《旅遊真台灣》透露，即將離開台灣的消息，雖然心中有諸多不捨，也對於踏上未知的旅程感到惶恐，但還是決定勇敢跨出舒適圈，「我買了單程機票到完全陌生的國家，我想知道自己的能耐到哪裡，我只帶一個行李離開，再怕都要做，勇敢去闖，妳要聆聽自己心靈深處，我覺得如果現在不做，我會後悔一輩子。」

▲▼安妮宣布離開台灣。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣 Lena & Patrick）

▲▼安妮宣布離開台灣。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣 Lena & Patrick）

▲▼安妮宣布離開台灣。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣 Lena & Patrick）

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安妮在頻道中宣布離開台灣的計劃，她去年前往尼泊爾偏鄉協助興建兒童遊樂園，讓她萌生想在全球設立藝術學校的想法，專門給沒機會讀書、缺乏資源和經費的孩子，扭轉命運的機會，她感性地說：「因為我覺得台灣已經很棒，我們做了很多，但我需要更多資源，包和台灣和國外的人，為了達到這個目標，我必須往外發展，擴展我的人脈，打開我的知名度，才能幫助更多人，這樣我才能在世界各地蓋這些學校。」

被問到未來的計劃，她也坦言：「我沒有任何計畫，我國外什麼工作都沒有，也沒有朋友在外面，我就只買了一張單程機票出去，我想挑戰自己有多少能耐，這將是我人生最大的決定，我已經在台灣這種舒適圈很久了，在非常安全、有愛的環境，而我現在要去一個陌生的國家，非常有挑戰性。」

▲▼安妮宣布離開台灣。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣 Lena & Patrick）

▲安妮希望可以挑戰自我。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣 Lena & Patrick）

提到在台灣的這段時間，當她整理房間時，看著每一位粉絲以及朋友寫給她的卡片、禮物，她當場落淚說說：「我真心覺得來台灣的這些時間沒浪費，我打動很多人的內心深處，我在電視上不只是一個美美的花瓶，如果我能啟發一些人，我真的很感謝這個機會。」雖然她宣布離開台灣，不過卻也承諾並非不回來，「我在這邊還有工作，我仍然還有我的慈善項目，我一定會回來，只是不知道是什麼時候，因為台灣一直都在我的心裡，台灣永遠都是我家。」

▲▼安妮宣布離開台灣。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣 Lena & Patrick）

▲▼安妮數度落淚，表示台灣是永遠的家。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣 Lena & Patrick）

▲▼安妮宣布離開台灣。（圖／翻攝自YouTube／旅遊真台灣 Lena & Patrick）


 

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安妮, 台灣, 離開台灣

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