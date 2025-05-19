大反轉！「金秀賢買兇殺人」證據被爆是假的　紐約總領事館：沒收到通報

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神金秀賢近日遭已逝女星金賽綸家屬指控，他在女方未成年時期誘拐交往，日前《橫豎研究所》更大動作召開記者會，指控金秀賢買兇殺人，舉報者在美國遭砍9刀、FBI已經介入調查。怎料，案件19日出現大反轉，紐約總領事館對外發聲表示，「沒有收到相關通報」，《橫豎》所提出的證據疑似有假，令韓網留言直呼「狗血劇發展了」、「看不懂演到哪」。

▲金秀賢自3月被扯入與金賽綸未成年時期交往的疑雲後，至今結果還沒出爐。（圖／翻攝自YouTube）



根據《moneytoday》報導，紐約總領事館19日對外發聲，「根據《維也納外交關係公約》第36項規定，我國國民被逮捕或拘提的情況下，當地法治機關有義務立即通知我國駐當地的領事館，但截至目前為止沒有從法治機關方面收到相關通報」。不僅如此，《橫豎》主張FBI已經介入調查，但紐約總領事館切割：「這不屬於我們機關管理的情報」，並未正面承認或否認是否有此事。

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▲▼《橫豎》曾指控檢舉金秀賢的線人遭刺傷，懷疑是金秀賢買兇。（圖／翻攝自YouTube）

只是紐約總領事館搶先一步切割，使得南韓輿論再度出現反轉，不僅如此，過去YouTuber李鎮浩也曾大動作指控，《橫豎研究所》提出的金賽綸自證音檔為AI造假，金秀賢方面也曾澄清是假消息。

▲金秀賢買兇殺人被爆是假消息，紐約總領事館沒有收到通報 。（圖／翻攝自theqoo）



如今進度更新，網友卻看得一頭霧水留言「不知道要相信哪邊」、「說金秀賢買兇殺人，確實一看就覺得是假的消息」、「最可憐的人還是金賽綸，人都走了」、「就知道會這樣，只有可惜了已逝的人」。