漫威製作人來台灣指導！　小公視「砸26萬」攜手韓國打造青春影集

記者黃庠棻／台北報導

小公視看準青春原創影集的龐大潛力，2025年與韓國Third Culture Content（TCC）、臺灣什一影視國際，共同推出《ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫》，為青少年內容量身打造的青少年影集共同開發計劃。

▲小公視聯手韓國TCC、臺灣什一影視國際啟動新計劃。（圖／什一影視國際股份有限公司）

針對15歲以上青少年觀眾，徵求原創影集企劃案，邀請臺灣創作者加入開發行列，創造下個能直擊青春、躍上國際的影視鉅作。《ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫》不只提供劇本開發費用，還特地力邀漫威《STRANGE ACADEMY 奇異學院》製作人Amy Rardin分享好萊塢業界寶貴經驗，親授打造全球熱劇的實戰心法。

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▲小公視聯手韓國TCC、臺灣什一影視國際啟動新計劃。（圖／什一影視國際股份有限公司）

從《狼血少年》到《奇異學院》，青春影集不但帶來娛樂，更是Alpha世代的共同情緒出口。而小公視及韓國TCC與臺灣什一影視都相信臺灣有足夠的故事力，且有創作者的野心與熱情，這些都值得被世界看見。這次不是只有徵件，更要扶持有潛力的創作者，ALL STAR計劃將會提供入選團隊國際級講師面對面指導、每個入選的團隊都會有26萬劇本啟動開發資金。

▲小公視聯手韓國TCC、臺灣什一影視國際啟動新計劃。（圖／什一影視國際股份有限公司）

最重要的是，在2026年有機會可以正式成為合資合製影集，進軍世界，揚名國際。更令人振奮的是，漫威影集《ECHO》編劇統籌及聯合製作人 Amy Rardin 將親自擔任大師講堂講師，攜手英國BBC BAFTA（英國電影學院獎）得主 Debbie Moon一同提供臺灣原創創作者國際實戰經驗，為臺灣作品開展全球觀點、豐富其創作樣態，對接國際商業市場。

▲小公視聯手韓國TCC、臺灣什一影視國際啟動新計劃。（圖／什一影視國際股份有限公司）

「放眼國際，青少年戲劇也不只是青春偶像劇，更是能與全球青少年觀眾對話的內容。公視扮演的是產業的土壤，也是臺灣故事的土壤，讓兒少創作產業啟動長期耕耘。」小公視強調《ALL STAR》計畫將透過三階段選拔與培訓，提供入選企劃開發費用，並於2026年3月進行綠燈審議，有機會進入為國際合資合製項目，進軍全球市場。

▲小公視聯手韓國TCC、臺灣什一影視國際啟動新計劃。（圖／什一影視國際股份有限公司）

什一影視國際製作人嚴嘉念表示「青少年過渡期是一個充滿挑戰的世代、充滿了疑惑、變化和無限可能性。什一影視很榮幸能與 PTS XS 和 Third Culture Content 合作，共同打造青少年影集開發計劃，為臺灣的年輕創作者提供塑造他們自己青少年戲劇敘事的工具。更是朝著為臺灣及全球觀眾打造真實、以青春為主題的故事創作邁出重要一步。」

Third Culture Content 的共同創辦人Janice Chua和Sean Dulake也指出「我們非常高興能與PTS Taiwan 和 什一影視國際共同參與 ALL STAR 青少年原創系列聯合開發項目。臺灣具有強大故事力與創作者能量，我們期待這些聲音在國際市場上被更多人聽見。」

《ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫》這項國際合作計畫已於即日起開放報名，徵求年齡設定15歲以上、主打青春成長、奇幻冒險或社群文化等主題的原創影集企劃案，目標打造下一部《奇異學院》、《狼血少年》等深受青少年喜愛、同時具備國際潛力的劇集。