蔡瑞雪野餐穿超辣！解放細肩帶「包不住超兇事業線」 震撼1.5萬人

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列野餐的照片，低胸穿搭至今已吸引1.5萬人按讚！

▲蔡瑞雪野餐穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



照片中，可以看到蔡瑞雪隨興紮起頭髮，將黑色耳機掛在脖子上。她身穿白色滾邊的灰色細肩帶背心，相當映襯她的膚色，低胸剪裁更是辣露豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲蔡瑞雪解放細肩帶低胸背心。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



蔡瑞雪坐在野餐墊上，除了自備飲料，還叫了速食店，沒想到餐點剛到齊，烏雲就漸漸聚集在她的頭頂，「開始下雨了」，雖然因此看到了一朵狀似愛心的雲，但似乎無法繼續野餐了。

▲蔡瑞雪意外看到狀似愛心的雲朵。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）



事實上，蔡瑞雪曾坦言為了變漂亮，不但減肥、戴牙套、拔了7顆牙齒，還做了美白、保養、學化妝、健身等方法，「我覺得讓自己變美（符合自己的審美），是一件很開心的事情。」

▲蔡瑞雪付出不少心力維持身材。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）