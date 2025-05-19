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TRASH四度叩關金曲獎！　阿夜霸氣喊「事不過三」：這次看著辦吧

▲▼ TRASH今年再度入圍金曲最佳樂團獎。（圖／台東縣政府提供）

▲ TRASH今年再度入圍金曲最佳樂團獎。（圖／台東縣政府提供）

記者翁子涵／台北報導

「2025東浪嘉年華」昨晚（18日）展開第二夜演出，入圍本屆金曲獎最佳樂團的無妄合作社、TRASH接力飆唱，堪稱金曲獎另類前哨戰，現場人數更是突破前晚現場湧進萬名樂迷，TRASH成員阿夜在台上對樂迷喊話：「你知道你們現在看到的是入圍2025金曲獎最佳樂團的樂團！這是我們入圍的第四次，我只能說事不過三！這次我們看著辦，沒得我們有經驗了，小事！今年大家都有各自作品要推出！」可說是火藥味十足。

▲▼ 洪佩瑜、滅火器接力開唱。（圖／台東縣政府提供）

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▲▼ 洪佩瑜、滅火器接力開唱。（圖／台東縣政府提供）

▲▼ TRASH、洪佩瑜、滅火器。（圖／台東縣政府提供）

無妄合作社以《開往天堂的海盜船》專輯叩關今年金曲獎最佳樂團，週日演出擔任打頭陣，以獨特魅力演唱〈開店歌〉、〈黑色畫家〉、〈二十一世紀破青年〉、〈天堂〉等7首歌展現音樂實力；除了樂團演出，特別邀來雙金得主洪佩瑜獻唱，她小露性感穿上花色拼貼服裝、戴上髮帶，展現好歌喉演唱〈嗨!我回來囉〉、〈無慣例的早晨〉，應景選唱〈在海邊〉、〈廢到月亮〉、〈這條小魚在乎〉都讓全場聽得如癡如醉，近來正在如火如荼籌備新專輯，也預告今年一定會讓大家聽到新作品。

金曲樂團滅火器今年邁入成軍25週年，以壓軸身分登台，〈人間條件〉、〈火山戀曲〉、〈晚安台灣〉把氣氛拉到超High，最後獻唱〈繼續向前行〉，楊大正溫柔告白：「在這樣的時候大家凝聚在一起。不管是你們透過音樂得到力氣，還是我們透過你們熱情得到力氣，都是一個很棒很溫暖的凝聚過程，這都是為了下次見面，成為更好的自己，再相遇必要的過程，所以天下沒有不散的宴席，大家要健健康康平平安安，很期待下次再見到大家，謝謝你們來！」也為今年活動劃下完美句點。
 

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