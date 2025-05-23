小孟老師／5月23日星座運勢　金牛翻倍賺、處女意外收穫

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：提高服務名聲
感情：人際關係良好
財運：聚寶盆裡滿滿
水瓶幸運色：寶藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：把握開拓市場
感情：適時提供支持
財運：收入高速增長
雙子幸運色：石灰色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：加強協商合作
感情：照顧彼此感受
財運：賺錢機遇多多
天秤幸運色：黑褐色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【土象星座】
工作：善於發現機遇
感情：改變自我內涵
財運：工作收入穩定
魔羯幸運色：深棕色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：接受市場回饋
感情：親近亮眼異性
財運：財富翻倍增長
金牛幸運色：油布灰色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：堅持原則誠信
感情：感情激情升溫
財運：意外收穫財富
處女幸運色：硫磺色
貴人：處女
小人：牡羊
【水象星座】
工作：保持謙遜行為
感情：做好戀愛準備
財運：財源財富聚集
巨蟹幸運色：苔蘚灰色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：加強共同合作
感情：結識友好朋友
財運：財富好運連連
天蠍幸運色：松鼠灰色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：把握突破趨勢
感情：積極表達關心
財運：大筆財富降臨
雙魚幸運色：土棕褐色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【火象星座】
工作：加強實現目標
感情：變動中求姻緣
財運：投資財源不斷
牡羊幸運色：米紅色
貴人：獅子
小人：射手
工作：獲得更多自信
感情：積極找尋桃花
財運：省錢財富翻倍
獅子幸運色：米綠色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：持續提高競爭
感情：培養良好溝通
財運：財運亨通生活
射手幸運色：金雀花黃
貴人：射手
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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