ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／5月23日星座運勢　金牛翻倍賺、處女意外收穫

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提高服務名聲
感情：人際關係良好
財運：聚寶盆裡滿滿
水瓶幸運色：寶藍色
貴人：雙子
小人：魔羯

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：把握開拓市場
感情：適時提供支持
財運：收入高速增長
雙子幸運色：石灰色
貴人：天秤
小人：天蠍

天秤座

工作：加強協商合作
感情：照顧彼此感受
財運：賺錢機遇多多
天秤幸運色：黑褐色
貴人：巨蟹
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：善於發現機遇
感情：改變自我內涵
財運：工作收入穩定
魔羯幸運色：深棕色
貴人：金牛
小人：雙子

金牛座

工作：接受市場回饋
感情：親近亮眼異性
財運：財富翻倍增長
金牛幸運色：油布灰色
貴人：雙魚
小人：獅子

處女座

工作：堅持原則誠信
感情：感情激情升溫
財運：意外收穫財富
處女幸運色：硫磺色
貴人：處女
小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：保持謙遜行為
感情：做好戀愛準備
財運：財源財富聚集
巨蟹幸運色：苔蘚灰色
貴人：水瓶
小人：雙魚

天蠍座

工作：加強共同合作
感情：結識友好朋友
財運：財富好運連連
天蠍幸運色：松鼠灰色
貴人：魔羯
小人：天秤

雙魚座

工作：把握突破趨勢
感情：積極表達關心
財運：大筆財富降臨
雙魚幸運色：土棕褐色
貴人：天蠍
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：加強實現目標
感情：變動中求姻緣
財運：投資財源不斷
牡羊幸運色：米紅色
貴人：獅子
小人：射手

獅子座

工作：獲得更多自信
感情：積極找尋桃花
財運：省錢財富翻倍
獅子幸運色：米綠色
貴人：牡羊
小人：處女

射手座

工作：持續提高競爭
感情：培養良好溝通
財運：財運亨通生活
射手幸運色：金雀花黃
貴人：射手
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

推薦閱讀

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

出道27年...王仁甫宣布開個唱！　驚人票房曝光他傻眼

出道27年...王仁甫宣布開個唱！　驚人票房曝光他傻眼

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸

家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

Sandy感冒久未癒「堅持抱娃逛街」　腰痠背痛放光電：這就是父母

Sandy感冒久未癒「堅持抱娃逛街」　腰痠背痛放光電：這就是父母

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

出道27年...王仁甫宣布開個唱！　驚人票房曝光他傻眼

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／5月23日星座運勢　金牛翻倍賺、處女意外收穫
  2. 金馬男星只帶8千闖大陸！接不想演的戲「開價5倍」：收到酬勞忘記痛苦
  3. 陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著
  4. 吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事
  5. 影評人協會獎出爐！喜翔、楊貴媚首同台封帝后　《小雁與吳愛麗》奪雙料大獎
  6. 家寧唸稿4分鐘反控Andy　陳沂酸聲明太爛：我都懷疑是流量操作了
  7. 趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹
  8. Sandy感冒久未癒「堅持抱娃逛街」　腰痠背痛放光電：這就是父母
  9. 家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場
  10. 車銀優入伍倒數「驚喜宣布開唱」！　座位距離「比第一排還近」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366