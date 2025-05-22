小孟老師／5月22日星座運勢　獅子座投資大賺

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：深入把握分析
感情：留住感動回憶
財運：活用時間價值
水瓶幸運色：可可色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：迅速抓住機會
感情：伴侶心有靈悉
財運：投資財富大賺
雙子幸運色：正紅色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：提高保持競爭
感情：充滿陽光歡笑
財運：活用理財技巧
天秤幸運色：純白色
貴人：牡羊
小人：金牛
【土象星座】
工作：加強建立信任
感情：同心協力雙贏
財運：穩健投資財富
魔羯幸運色：白色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：獲得收益機會
感情：珍視眼前愛人
財運：穩妥投資理財
金牛幸運色：墨綠色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：加強提高創新
感情：適合多元表白
財運：學習理財知識
處女幸運色：天藍色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：加強組織凝聚
感情：愛人熱情擁抱
財運：多種收入來源
巨蟹幸運色：蕉黃色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：熱情迎接挑戰
感情：有利勇敢示愛
財運：財富不斷增值
天蠍幸運色：鐵灰色
貴人：射手
小人：雙子
工作：重視把握關鍵
感情：出色言談舉止
財運：職位升財富增
雙魚幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【火象星座】
工作：謙虛不斷進取
感情：認識出色對象
財運：財運名利雙收
牡羊幸運色：銀白色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：提供用戶價值
感情：規劃婚後生活
財運：投資大賺一筆
獅子幸運色：鵝黃色
貴人：雙魚
小人：魔羯
工作：充分激發活力
感情：親密互動增加
財運：財富充裕幸福
射手幸運色：琥珀色
貴人：獅子
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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