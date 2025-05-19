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林宥嘉突激動淚崩！　「見輪椅女」當場情緒失控：想到我老婆

▲林宥嘉親自演出新歌〈怪情歌〉MV男主角。（圖／華研國際提供）

▲林宥嘉推出新歌〈怪情歌〉。（圖／華研國際提供）

記者翁子涵／台北報導

林宥嘉日前推出新專輯中的新歌〈怪情歌〉，林宥嘉不只親自出演MV男主角，也是MV腳本的發想人，林宥嘉透露自己在拍攝這支MV時，有兩幕都讓他真的流下眼淚：一幕是男主角推著坐在輪椅上的女主角；一幕則是男主角以為看到女主角，走過去卻發現她不在。林宥嘉不好意思地說：「當時我代入了我老婆，想到如果是KiKi的話，我真的是忍不住。」因此在拍攝現場忍不住流淚。

▲▼林宥嘉親自演出新歌〈怪情歌〉MV男主角。（圖／華研國際提供）

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▲▼林宥嘉親自演出新歌〈怪情歌〉MV男主角。（圖／華研國際提供）

▲▼林宥嘉親自演出新歌〈怪情歌〉MV男主角。（圖／華研國際提供）

林宥嘉表示，劇情的設定是一對戀人知道彼此相處的時間不多，在剩餘時間裡面活得很灑脫，男主角知道女主角剩下的時間很少，因此寫了一首深情但又好像很無厘頭的歌，想給愛人安慰，畫面呈現方式特殊，觀眾彷彿是站在屋子中央旋轉，看著男女主角相處的片段從眼前一幕幕閃過，不知不覺沉浸於故事之中，直到這份寧靜美好被現實的殘酷打破，畫面旋轉方向改變，讓觀眾不單單只是從劇情上感受到情緒，也能從畫面的轉換感受到其中的失衡感。
 
林宥嘉於四月無預警宣布今年將推出個人第七張專輯，首先連續五個禮拜，每個禮拜都會推出一首新歌，並直接將每首歌上線的時間公開，令歌迷驚喜不已，每首歌曲皆因應歌曲要傳達的概念搭配釋出影像，每段影像中也藏有一些共同的符號，像是單曲封面的蘋果、影像結尾的logo，都在透露並預告這張專輯的核心價值。
 
除了專輯發行方式特別，這次所有的歌曲直到專輯正式發布前，都不會公布歌曲的音樂製作名單，所有歌曲的詞曲創作人皆顯示為「d.j.a.b.b.i.c.」，意思為「don’t judge a book by its cover」，傳達了「人不要只看外表」的概念，林宥嘉希望大家能專注於音樂作品本身，「我相信這張專輯裡面會有些歌，到時候你們看到創作人或是製作人名單的時候會驚訝，原來這個人會做這樣的音樂。」
 
 

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