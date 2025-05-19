丫頭被關濾鏡「37歲真實身材現形」！泳衣包不住上圍 正面挖洞激辣

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）經營電商交出漂亮成績單，平常仍不忘犒賞員工，近日便帶著一群夥伴前往峇里島散心，結果完全沒有套濾鏡、單穿比基尼的真面目也意外被曝光了。

▲丫頭被關掉濾鏡的原圖曝光。（圖／翻攝自Instagram／ ava112411）



從Instagram限時動態中，可以看到丫頭穿著一套粉色系的連身泳裝，相當映襯她的膚色，中間挖空剪裁剛好辣露東西半球，布料雖少但完美包覆出纖細腰身。

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▲▼丫頭出國解放好身材。（圖／翻攝自Instagram／ ava112411）



事實上，丫頭曾為了維持身材付出不少心力，之前還罕見公開腰部三層肉溢出褲頭的照片，肉手臂和粗大腿顛覆外界對她的印象，「不要懷疑，這真的是我！現在到了32歲代謝變差，再加上創業開手搖飲、酒吧餐廳，常常要試菜到凌晨2、3點，不知不覺飆到人生巔峰54.5kg！」

▲▼丫頭曾經在3個月內瘦下9公斤。（圖／美体專科提供、翻攝自Instagram／ ava112411）



後來為了拍婚紗照，丫頭在3個月內瘦下9公斤，回歸4字頭，她的心情也跟著好了起來，「老公時不時會稱讚我比《黑澀會》時期漂亮，甚至還偷偷跟著我一起調整飲食甩油，而且自從找對方法成功甩油後，我的衣服全部從M號變成XS號。」