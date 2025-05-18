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劉嘉玲胸前「開深U」合體湯唯　照片含金量超高…還有奧斯卡影后！

記者黃庠棻／台北報導

香港女星劉嘉玲與影帝梁朝偉攜手相伴30幾年，是娛樂圈中的模範夫婦，日前夫妻倆才在香港金像獎上手牽手出席，她甚至還在頒獎期間大讚老公「很帥，但自己不知道」，引起大批影迷熱議。近日，劉嘉玲在大陸出席活動，身旁站的國際巨星更是掀起討論。

▲梁朝偉、劉嘉玲牽手登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

▲梁朝偉、劉嘉玲牽手登上香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自香港金像獎IG）

劉嘉玲近日出席杭州香格里拉飯店的活動，穿著一套綠色洋裝現身，領口與下襬都有珠珠點綴，再配上脖子的珠寶，顯得貴氣十足，洋裝的剪裁上還挖了深U，大方秀出火辣、雪白北半球，就算已經59歲，整個人的狀態與體態仍舊保養得宜。

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▲劉嘉玲合體湯唯，身旁還有凱特布蘭琪。（圖／翻攝自Instagram）

▲劉嘉玲到杭州出席活動。（圖／翻攝自Instagram）

不僅如此，劉嘉玲更秀出跟與會嘉賓的合照，只見身邊站著鋼琴家郎朗、國際影后湯唯，還有《伊莉莎白：輝煌年代》、《藍色茉莉》、《雷神索爾3：諸神黃昏》的奧斯卡影后凱特布蘭琪，讓大批網友興奮直呼「誰懂這張照片的含金量」、「這畫面太美了」、「太養眼了」，引起熱議。

▲劉嘉玲合體湯唯，身旁還有凱特布蘭琪。（圖／翻攝自Instagram）

▲劉嘉玲合體湯唯，身旁還有凱特布蘭琪。（圖／翻攝自Instagram）

此外，湯唯和韓籍導演金泰勇結婚10年，夫妻倆育有1女，婚後多在韓國生活，這一次回到家鄉杭州參加活動，抵達之後竟然低調搭地鐵、公車返回家鄉，更被網友目擊到拉著行李箱在街上行走的畫面，雖為國際級影后但私下的行動卻相當親民，讓民眾紛紛直呼被圈粉。

▲劉嘉玲合體湯唯，身旁還有凱特布蘭琪。（圖／翻攝自Instagram）

▲湯唯回家鄉杭州，搭乘大眾運輸工具。（圖／翻攝自Instagram）

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