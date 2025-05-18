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直擊／田馥甄首創「台南鹽田裡開唱」！　大咖金曲歌王0遮掩也來了

記者蔡琛儀／台南報導

由金曲歌后田馥甄親自籌備全新演出「田調」Live in Life野地小巡演，17、18日起正式從台南井仔腳鹽田揭開序幕，破天荒選在鹽田中演出，舞台倚著一格一格瓦盤鹽田、一座座可愛的小鹽山打造，搭配著遠方的落日和藍天，以及徐徐微風，相當愜意又別具心思。金曲歌王許富凱今（18日）也現身看師姐演出，他昨天還在小琉球工作，今天立刻趕到台南看田馥甄演唱會。

▲▼田馥甄《田調》Live in life野地小巡演，台南井仔腳瓦盤鹽田。（圖／何樂音樂提供）

▲▼田馥甄在台南井仔腳瓦盤鹽田開唱，許富凱也來朝聖。（圖／何樂音樂提供、記者蔡琛儀攝）

▲▼許富凱來看田馥甄演唱會。（圖／記者蔡琛儀攝）

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昨田馥甄頭戴復古編織髮飾、以鮮黃色春日浪漫褲裝造型現身，今天則以一席粉嫩的淡粉色無袖洋裝搭配一頂寬邊草帽甜美現身，場內觀眾加上場外聽音漏的歌迷，合計上千人。

有別於在一般萬人場館的正式感，田馥甄這一兩天明顯狀態相當放鬆，她昨唱到〈什麼，哪裡〉時，由於歌詞「看彩虹跨過萬里」，才發現是歌曲巧妙呼應了這次取消的新北場地名萬里更唱到一度落淚，「眼淚是可以被太陽蒸發的。」全場回以熱情掌聲應援。

▲▼田馥甄《田調》Live in life野地小巡演，台南井仔腳瓦盤鹽田。（圖／何樂音樂提供）

▲▼田馥甄破天荒選在台南井仔腳瓦盤鹽田開唱。（圖／何樂音樂提供）

▲▼田馥甄《田調》Live in life野地小巡演，台南井仔腳瓦盤鹽田。（圖／何樂音樂提供）

而今田馥甄在唱〈花花世界〉前，更帶領全場閉眼雙手合十，說出對於大自然、天地間的感謝，「今天超級溫暖，風和日麗，謝謝祢給我們這片土地，大海的結晶照耀我們，感謝你！」還悄悄偷渡：「希望馥甄不要再忘詞！」拿自己昨天忘詞一事自虧，讓全場大笑。

她提到，今天早上爸媽拍下104歲的外公一早喝高粱的照片，「所以我喜歡喝是遺傳的，但他懂得節制，我也在向他學習
，像是如何善待自己的中庸之道。」透露外公身體硬朗，沒有慢性疾病，也沒有請人看護，甚至至今內衣褲都是自己手洗，「可以活得久不重要，活得健康才是。」勉勵歌迷也要一起保重身體。

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