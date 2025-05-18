野生阮經天「現蹤民生社區咖啡廳」！0遮掩坐戶外 一眼就被認出

▲阮經天一身休閒打扮，在咖啡廳與友人相約聊天。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

阮經天去年歷經母喪，孝順的他沉寂好一陣子才復工拍新戲《沉默的審判》，情緒十分激昂，日前新戲殺青，他還抽空參與公益，看得出生活已慢慢回到軌道。日前時報周刊CTWANT就目擊他與友人相約咖啡廳聊天，他在戶外座位區零遮掩，一眼就能認出，不同於工作時的緊繃，看來十分放鬆。

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▲阮經天跟友人們聊天時脫下帽子摸摸額頭，表情十分豐富。（圖／本刊攝影組）



阮經天先前被本刊拍到身旁有了新女伴，對方五官清秀、氣質甜美，兩人大方進出家門，不過阮經天出席公益活動時否認戀情，「我們不是男女朋友，只是關係比較近的朋友。」這次雖然又是在同一家咖啡廳身旁不見該名女伴，而是同行友人，相處起來氣氛相當輕鬆自在。

▲身穿無袖上衣的阮經天露出健身有成的手臂，不時撇頭到一旁抽菸。（圖／本刊攝影組）



▲阮經天邊看手機邊跟友人講話，看得出三人非常熟悉。（圖／本刊攝影組）



5月4日下午2點多，阮經天前一天剛結束新戲《沉默的審判》記者會，當天下午他跟一對男女友人在台北市民生社區的咖啡廳聊天喝咖啡，他身穿無袖上衣搭配帽子、短褲，露出健身有成的手臂肌肉，一套運動裝扮比起去咖啡廳，看起來更像是剛結束健身房運動去咖啡廳續攤與好友會合。

▲聊完天後阮經天與友人道別，走路返家。（圖／本刊攝影組）



同行的兩位友人也十分有默契，跟阮經天一樣全身休息運動裝扮，3人像是有說不完的話，過程中阮經天臉部表情和肢體動作豐富，有時皺眉有時則拿下帽子摸摸頭髮，即便打扮輕鬆但招牌電眼依舊炯炯有神，快結束時則默默去旁邊抽捲菸。約莫3點，3人結束午後約會，走到路口相互道別，阮經天獨自走回附近的家。

▲本刊日前曾直擊阮經天在拍攝新戲《沉默的審判》，情緒十分激動。（圖／本刊攝影組）



※提醒您，吸菸有害健康，容易導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫。

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