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i-dle承認：是生意關係！　舒華內心話首曝「小娟面前大哭」險放棄當偶像

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團i-dle前不久完成續約，除了更改隊名，同時帶著新專輯《We Are》回歸，5位成員17日登上節目《全知干預視角》，揭開續約當天的情況，舒華更首度透露還沒出道前，仍是練習生時期，因表現得太不好，躲在階梯上哭，差點放棄當偶像，是小娟給了她一個擁抱，讓她繼續撐下去。

▲▼ i-dlej065/3wu3。（圖／翻攝自MBC）

▲i-dle全員登上節目《全知干預視角》。（圖／翻攝自官方IG）

i-dle全員登上節目《全知干預視角》，她們續約之後，公司一人各派了一個經紀人與車輛給5位成員，只有團體移動時，大家才會聚集在一輛車裡方便移動，聊起2024年底在頒獎典禮後台續約的幕後花絮，連經紀人都不知情。

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5人自己聚在一起後台，所有人都不確定她們到底要不要續約，每當經紀人要靠進房間時，她們就會大喊「不要進來」，且當下小娟確實已是合約到期的狀態，她仍替每個成員一字一句看清楚合約條款內容，修改成所有人都是同樣好的條件簽約，身為隊長的她盡心盡力。

▲▼ i-dle承認：是生意關係！　舒華內心話首曝「小娟面前大哭」險放棄當偶像。（圖／翻攝自MBC）

▼▲舒華承認差點放棄當偶像，是小娟拉住她。（圖／翻攝自官方IG）

▲▼ i-dle承認：是生意關係！　舒華內心話首曝「小娟面前大哭」險放棄當偶像。（圖／翻攝自MBC）

難得登上節目，5人也在尾聲感謝彼此的包容與理解，小娟也想起過去舒華曾在自己面前大哭，「舒華（練習生時期）起初很信任我，還在我面前哭了」，舒華也想起當時的情境：「我差點放棄當偶像了，那時候是月評，因為真的表現得太差了，所以我一直哭，因為太難過了。」

▲▼ i-dle承認：是生意關係！　舒華內心話首曝「小娟面前大哭」險放棄當偶像。（圖／翻攝自MBC）

▲舒華承認差點放棄當偶像，成員第一次聽到過去的故事。（圖／翻攝自官方IG）

看到舒華在階梯上大哭，小娟給予一個溫暖的擁抱，Minnie則驚訝表示：「真的嗎？第一次聽到這件事。」她們還聊到薇娟當時以練習生身份加入cube娛樂，成員在公司待得比較久，還給她下馬威，Minnie、雨琦都笑喊確實有這回事。

▲▼ i-dle承認：是生意關係。（圖／翻攝自MBC）

▲▼ i-dle承認「是生意關係」，正是這種關係讓團體更長久。（圖／翻攝自MBC）

▲▼ i-dle承認：是生意關係！　舒華內心話首曝「小娟面前大哭」險放棄當偶像。（圖／翻攝自MBC）

i-dle更大方承認「5人是生意關係」，小娟感性表示：「雖然我們是生意關係，但世界上我最喜歡妳們。」雨琦也承認：「以前覺得『生意關係』這單字是負面的意思，但必須某些程度維持『生意關係』我們彼此才會舒適，我現在才理解。」

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