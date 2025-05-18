賴薇如痛批虐狗「惡男持鐵棍手段殘忍」！　警方揭對方身分

記者孟育民／台北報導

藝人賴薇如在社群上看到一則「退休的警察在攻擊浪浪」的貼文，近幾個月在台南九份子重劃區，有一名男子駕駛白色進口轎車，持鐵棍或磚塊隨機攻擊流浪狗，手段凶殘，至少已有5隻浪浪死於非命。賴薇如呼籲大家繼續關注此案，也請警方積極調查受理，不要因為對方的背景就草草帶過。對此，第三分局海南派出所所長發聲澄清，並非警察退休人員，文中所提2起流浪狗疑遭虐事件，一件是上班族所為，另一起壓到狗的兇手是計程車司機，跟退休警察無關。

▲賴薇如看到虐狗事件痛心發聲。（圖／經紀人提供）

虐狗事件讓賴薇如十分氣憤，並且當下就轉發個人限時動態，事後更親自錄製一段影音，爲虐狗事件發聲，「當初在Threads看到這篇文章的時候，真的感到非常到難過和憤怒，所以立刻轉發到了社群媒體，希望讓大家看到這件事情，首先要感謝熱心的民眾幫忙蒐證檢舉，也希望警察能夠把這虐待動物的惡人逮捕歸案，那最重要的是每一條生命都是一條寶貴的生命，就算是動物們的生命，所以我希望可以藉由這一次讓大家知道，刑法上可以重一點才能夠警惕世人」。

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賴薇如希望讓這虐狗的惡劣的行為，能夠受到社會相關單位關注，並且能夠得到法律制裁，共同保護這些無辜的動物。



