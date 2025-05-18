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FEniX開唱寵粉連連！　團長破尺度洩性感　吐催淚告白全場哭瘋了

▲▼ FEniX熱力唱跳嗨翻全場。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

▲ FEniX熱力唱跳嗨翻全場。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

男團FEniX昨（17日）在台北舉辦首場大型演唱會「MBB 2025 LIVE CONCERT」，演出圍繞主題「火星出生、未來持續超越」，FEniX一連換上赤色烈焰裝、黑曜闇夜裝、SOLO五色鳳凰、清新少年感以及MBB官方潮流T等5套造型寵粉，演唱會先以熱力四射的舞曲〈Back to the time〉、〈Fire Fighter〉嗨翻全場，5人還有各自表演的專屬橋段，讓尖叫聲此起彼落，最後才以〈你成為了我最難忘的人〉、〈有多愛〉等歌曲落幕。

▲▼ FEniX不忘感性告白全場。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

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▲▼ FEniX不忘感性告白全場。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

▲▼ FEniX熱力唱跳嗨翻全場。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

MAX身為團長，這次更破格大尺度性感演出，首度曝光自創歌曲〈So Hot〉，「這次會選這首歌除了是給大家看到我更多的風格，也想做一個新的突破。」峻廷則想要挑戰演員，以歌入戲，這次演唱張學友的〈秋意濃〉，並融入舞台劇表演，他先前主動表示想學鋼琴，本來連簡譜都看不懂，只能靠肌肉記憶來完成表演，雖然過程艱辛，但成效也相當精采。

為了演出，每個團員不斷增肌減脂，家齊笑說：「就連早餐的蛋餅不小心多加一點醬油就會覺得太鹹。」浦洋看到團員們不能盡情吃喝又要積極運動，都只能苦中作樂，「我就可以更能展現我的能量逗大家開心，跟大家開玩笑玩鬧。」承隆更回憶每次去健身房，總會在休息時間看到彼此奄奄一息的臉，MAX提到規律健身、斷碳水也直呼痛苦，但想到能給歌迷最好的回憶，一切都值得。

FEniX最後獻給歌迷情歌〈你成為了我最難忘的人〉，全場一同回憶這一路上的點滴，台上台下都哭成一片，MAX先向粉絲告白：「很久之前，我什麼都不是，是你們逐一讓我重新相信了自己，非常感謝你們的存在。」承隆也感謝粉絲們一直在社群網站上為他們宣傳，「深刻感受到你們的用心跟辛苦。」浦洋則說：「只要有你們在的一天我們也會堅定的走下去。」氣氛感人。
 

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