Tizzy Bac唱一半突宣告「重磅喜訊」！全場激動爆尖叫

▲ Tizzy Bac開唱吸引千名鐵粉擠爆現場。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Tizzy Bac於16日在Legacy Taipei舉辦巡迴演唱會首場，千名鐵粉擠爆現場，他們感性表示：「每次發新專輯，最開心的其實是我們自己，因為又完成一個建構的世界，把它分享給大家，這是會上癮的事情。」現場氣氛沸騰，歌迷熱情應援不斷，也紛紛敲碗加場。演出最後Tizzy Bac驚喜宣布，巡演將加開台中與高雄兩場，分別於10月18日、10月25日登場，全場尖叫不斷。

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▲▼ Tizzy Bac一口氣演唱多首歌曲。（圖／相信音樂提供）



當唱到〈失去做夢能力的人們〉，更邀來特別嘉賓知更驚喜現身，知更溫潤磁性的嗓音與惠婷交織，為歌曲注入深刻情感，他回憶，第一次與惠婷見面時便收到一顆「結緣水晶」，當時正參加《一起聽團吧》比賽，最終拿下冠軍，他開心笑說：「真的有被加持到！」Tizzy Bac則誇讚知更是「人很有禮貌，歌卻很派（閩南語很壞之意）」，接著現場合唱知更的歌曲〈爛情歌〉，惠婷打趣：「這首歌詞真的很MAN、很派，是我寫不出來的類型。」



演唱會不僅有感性時刻，也特別設計與歌迷的互動橋段，在演唱〈Loser〉一曲時，邀請全場觀眾一起打節奏，並從中隨機邀請兩位「鐵股」上台打鼓互尬。Tizzy Bac笑稱這是「考驗忠誠度的時刻」，還現場號召投票，欲選出節奏跟不上的「King of Loser」。

沒想到兩位歌迷臨場反應超強，完美打出節奏，反讓Tizzy Bac笑虧：「根本選不出來，原來loser是我們自己！」演出尾聲，Tizzy Bac演唱〈鞋貓夫人，Madame!!!〉時，也不忘感性告白，對著全場歌迷喊話：「我們都是自己的恆星！」用音樂與真心，照亮彼此的宇宙。

