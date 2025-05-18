《全民開講》李濤近況曝光！郭子乾模仿20年「終於見到本尊」圓夢

記者黃庠棻／台北報導

由于子育、郭子乾、王偉忠領銜主演的舞台劇《謝謝大家收看》正在台北表演藝術中心演出，16日晚間資深媒體人李濤與李艷秋驚喜現身劇場，郭子乾則特別開心，因為他從2002年開始在「2100全民亂講」模仿李濤扮演「郭濤」，二十多年下來，終於有機會見到本尊。

▲于子育、郭子乾與王偉忠演出舞台劇《謝謝大家收看》。（圖／金星文創提供）

舞台劇《謝謝大家收看》以幽默風趣的方式，回顧四年級生的主角「王忠偉」的人生，有笑有淚的劇情引發不少觀眾的共鳴，劇情也著墨當年電視圈的生態，讓看電視長大的觀眾倍感親切，許多觀眾都覺得這齣戲說出了他們的心聲。

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李濤是王偉忠新聞系學長，李艷秋與王偉忠讀大學時就認識，後來TVBS草創期間，王偉忠協助李濤開了叫座的「2100全民開講」；八年後，王偉忠在中天推出諧趣模仿「全民開講」的直播綜藝節目「全民亂講」，更成綜藝節目長青樹，將模仿節目做成主流，廣受觀眾歡迎，也讓郭子乾扮演的「郭濤」深入人心。

▲李濤現身力挺王偉忠、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。（圖／金星文創提供）

郭子乾表示「郭濤」與李濤十多年同時段直播、不同台，雖然都在電視圈，卻從沒機會見面。郭子乾覺得李濤對他的影響很大，因為他自己原本聲音比較溫和，透過模仿李濤獨特的講話方式「是的！」提高Key、也加強力度，對塑造角色很有幫助，也讓他在主持節目時更得心應手。

郭子乾笑說有次李濤去偏鄉做公益，有位民眾看到李濤就說「我知道你，你是郭子乾！」《謝謝大家收看》由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作。目前還有少量票券販售中。