高允貞街頭被拍「生圖也超美」無濾鏡飄仙氣　韓網挖出舊照又戀愛了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星高允貞擁有完美精緻的五官，她過去曾參演《還魂》、《異能》等戲劇，最近接下新戲《機智住院醫生生活》，零死角的美貌再度引起討論。有網友整理出她過去被巧遇的照片，就連路人手機拍出的她，仍然仙氣狂飄。

▲高允貞街頭被拍生圖也超美。（圖／翻攝自instiz）



高允貞過去曾被網友貼出巧遇圖，她率性地將長髮紮起，並穿著細肩背心露出白皙皮膚，馬她在街頭不經意的瞬間被捕捉，雖只化著淡妝，但手機零濾鏡的生圖仍讓大批網友驚呼「太美了吧」、「不敢相信連手機都可以拍得這麼好看」、「又戀愛了」。

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▼▲高允貞的美貌成為韓國整型範本前三名。（圖／翻攝自instiz）



隨著《機智住院醫生生活》熱播，高允貞驚人的美貌再度引起討論，一系列「手機生圖」也再度被挖出來，另外一張圖，她即便是蹲在路邊，髮絲微亂但依然難掩明星光芒，溫柔又不做作的眼神同樣掀起許多讚嘆聲。

▲高允貞新戲《機智住院醫生生活》熱播中。（圖／翻攝自tvN）



事實上，高允貞因擁有精緻外貌比例，曾被選為韓國三大整型範本之一，且由於她的美貌太出眾，每回只要出演韓劇就會引起熱烈討論。而私下的她相當反差，雖有著高冷長相，但其實個性呆萌，討喜性格受到粉絲喜愛。