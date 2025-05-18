種族歧視道歉沒用？　KISS OF LIFE突宣布退出美國KCON掀熱議

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團KISS OF LIFE原訂參加「KCON LA 2025」，卻在17日被官方證實取消。KCON USA透過社群正式公告，表示：「很遺憾地通知大家，KCON與S2娛樂經過審慎評估和深入討論後，最終雙方決定KISS OF LIFE將不參與KCON LA 2025活動。」突然取消行程，馬上就在社群、論壇上掀起討論。

▲KISS OF LIFE突然不參加洛杉磯拼盤，被猜測與歧視風波有關。（圖／翻攝自KISS OF LIFE官方Instagram）

對於已經期待現場演出的粉絲們，主辦方也誠摯致歉：「我們對感到失望的粉絲們表示真心的歉意，也懇請大家的理解。我們將在接下來的幾個月中持續努力，為大家帶來更特別、更難忘的體驗。」雖未言明取消的原因，但被外界大多猜測，與KISS OF LIFE數月前因生日直播，捲入種族歧視爭議有關。

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▲主辦單位宣布KISS OF LIFE取消KCON行程。（圖／翻攝自KCON官方網站）

KISS OF LIFE在3月底捲入爭議，成員JULIE生日的直播活動中，全體團員以「黑人饒舌歌手女友」造型亮相，並模仿黑人語調及行為，被海外粉絲質疑種族歧視，事件迅速在社群上發酵，掀起巨大風波，對此，經紀公司S2娛樂出面致歉並解釋：「該內容本意是向Old School Hip-Hop文化致敬，並非帶有歧視意味，但我們未能充分意識到可能造成的誤解，對所有因此感到不適的人致上誠摯的歉意。」之後，KISS OF LIFE成員們也親筆撰寫道歉信，表達對事件的反省與歉意。