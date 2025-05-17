告五人霸氣登世壯運開幕　「還合體黃仁勳」邀看美國演唱會

記者蔡琛儀／台北報導

新生代天團告五人今（17日）首次踏上大巨蛋大舞台，擔任世界壯年運動會開幕演出嘉賓，也是他們首度唱進全球規模最大的綜合性運動賽會之一，他們在後台與聖火儀式科技代表黃仁勳相見歡，除了介紹自己的音樂作品，還有家鄉宜蘭的好風景，也提到先前曾到美國開唱，若有機會再去，希望有機會邀請他來看，工作人員開玩笑說，不如找黃仁勳當嘉賓。

▲告五人開心與黃仁勳相見歡。（圖／相信音樂提供）

告五人今晚演唱〈新世界〉、〈又到天黑〉兩首經典歌曲，特別重新編曲，對正密集籌備第四張全新專輯的告五人來說，也像是一場音樂與運動精神的交會，〈又到天黑〉，歌詞「不想要認輸就把自己獻給忙碌」呼應全世界無數運動員日復一日，為夢想不懈鍛鍊的寫照，也用音樂向每一位默默奮鬥的身影溫柔致敬，。他們在兩年間巡迴走遍四大洲，周周飛行，面對高強度巡演節奏，團員也各自發展出獨門的健身招數。

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雲安分享自己喜歡健走與騎自行車，「我會在清晨五點騎腳踏車，原本想順路外帶咖啡回家，結果沿路隨手撿垃圾，現在我的腳踏車變成行動垃圾車。」哲謙則分享自己在錄音前一定會「熱身練鼓」，還故意不開冷氣模擬演出環境，「就像運動員準備比賽一樣，我會拉筋、熱身，錄完音也會做收操。」雲安補充：「我也會一起拉筋，還有做臉部瑜伽，放鬆臉部線條，也會跳繩訓練邊跑邊唱的節奏感。」至於犬青則笑說：「我的運動就是演出，我所有的體力都留給舞台了。」

▲▼告五人出席世壯運開幕典禮演出。（圖／相信音樂提供）

雲安自爆小時候參加過曲棍球隊，還曾在比賽中拿下冠軍ｌ哲謙國小是游泳隊、國中加入田徑隊，他笑說：「我四式都會游，唯一學不會的只有狗爬式，游一游會沉下去。」犬青則走健康路線，高中時常和同學放學後打排球，「雖然不是比賽型選手，但運動會我都有參加，重在參與！」