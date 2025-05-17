坤達滿血回歸《玩很大》！KID一句話惹怒隊友　遭怒嗆「都他的錯」

記者孟育民／台北報導

《綜藝玩很大》本週邁入越南行最終考驗，節目主持人吳宗憲率領KID、坤達、Energy成員蕭景鴻（阿弟）及陳妤、畇二、楊銘威、泱泱、阿部瑪利亞等人於胡志明市與美奈市展開一連串對抗。

▲ 《綜藝玩很大》前往胡志明市與美奈市錄影。（圖／好看娛樂提供）

節目中段「默契大考驗」一關更鬧出激烈衝突，當KID被問到「想到早餐店會想到什麼食物？」時，他竟不按牌理出牌回答男性壯陽美食「ㄈㄛˊ（胇）！」讓隊友楊銘威、泱泱與阿部瑪利亞當場傻眼，下秒直接痛罵：「都是KID的錯！」場面一度火爆不可收拾，眾人互動相當可期。

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▲KID遭罵。（圖／好看娛樂提供）

坤達在短暫休息後狀態滿點，強勢回歸助攻黑隊士氣大振，使黃隊陷入苦戰。來到節目尾聲，迎來最讓人害羞的懲罰任務，要隨機走進一家越南當地髮廳，並劈頭詢問店員：「我可以幫你越式洗髮嗎？」堪稱「恥度巔峰」挑戰，正當由坤達抽籤決定懲罰對象時，眾人屏息以待！

▲坤達回歸錄影。（圖／好看娛樂提供）

自2014年首播以來，《綜藝玩很大》寫下台灣綜藝節目的多項「第一次」，將首度以市集形式與粉絲零距離互動，全新企劃「玩市集」將於2025年6月7日至6月8日，於高雄夢時代幸福廣場盛大舉辦。活動現場超過25個風格攤位，涵蓋美食飲品、拍照打卡裝置、互動遊戲等豐富內容，打造最潮「玩粉嘉年華。」