真．愛新覺羅汪！　汪小菲「400年清朝郡王府」婚禮現場曝光

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸企業家汪小菲與妻子馬筱梅的婚禮於17日在北京朝陽公園郡王府盛大舉行。婚禮以濃厚的中式古典風格為主軸，從場地選擇到現場佈置，都流露著傳統文化氣息。汪小菲的母親張蘭也出席盛典，身穿珍珠點綴的中式禮服，接受訪問時滿臉笑意，並祝福新人「幸福長久、百年好合」。

▲汪小菲、馬筱梅17日正式舉行婚禮。（圖／翻攝自微博）

這次婚禮選址的「郡王府」，原名為清代的「順承郡王府」，是順治年間所建，至今已有400多年歷史。該府原屬於清朝八大鐵帽子王之一的愛新覺羅勒克德渾，後陸續作為軍閥時期張作霖的大元帥府，以及中國人民政治協商會議常設機構的辦公地點，如今則由大董餐飲集團改造為融合文化與高端餐飲的空間，亦成為明星、富豪舉辦婚禮與活動的新寵地標。

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▲小倆口婚禮選在北京郡王府舉辦，中式氣息濃厚。（圖／吃瓜少女張小寒授權提供）

▲張蘭在郡王府前受訪。（圖／記者任以芳攝）

知名大陸娛樂博主「吃瓜少女張小寒」也入手了婚禮現場的畫面，直言看得出來婚禮耗資鉅額，更表示「這下真的是愛新覺羅汪了」。

值得一提的是，Mandy以合身禮服展現傲人纖細身材，母親及媒人李進良特地從台灣飛赴北京，共同見證這場人生大事。汪小菲的母親張蘭則身穿紅色華服，提前錄製祝福影片，期盼婚禮成為全家「涅槃重生」的起點，她還在談話中提到「雙喜臨門」，讓不少人猜測Mandy腹中可能有喜。

現場影片看這裡