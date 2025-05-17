胡瓜重返出道發源地！　爆「小禎出生」跟此地也有淵源

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜除了電視節目，還經營Youtube頻道《下面一位》，最新一集邀請到台語歌王翁立友，兩人一起來到西門町走走逛逛，胡瓜介紹西門町是餐廳秀的發源地，特別帶大家去以前的巴瀝史西餐廳所在位置，分享許多過去在餐廳秀的故事。遇到剛好從苗栗來的鄉親，沒想到剛好對方當年常常光顧，當場成為最佳佐證，證實胡瓜的記憶沒錯。

▲胡瓜和翁立友聊出道秘辛 。（圖／下面一位提供）

同時他也陷入回憶，想起以前在西餐廳演出，搭配的樂隊就是孔鏘老師，後來胡瓜開始做綜藝節目也和孔鏘老師成為最強搭檔，合作四十多年早已擁有多數革命情感，對胡瓜來說，一起打拼的時光都是最美好的回憶。而加碼分享女兒小禎也在此地區的婦產科出生，彷彿西門町是胡瓜的回憶寶地般充滿故事。

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▼胡瓜跟西門很有淵源 。（圖／下面一位提供）



沿途遇到許多熱情民眾，胡瓜一如往常的親民招呼，還遇到一群國外留學生，胡瓜也展現親民的國民外交，請同學們分享按讚訂閱，甚至對方也向胡瓜推薦自己的YouTube頻道，互相交換訂閱，面對外國語言也毫無隔閡的輕鬆自在對談，親民的表現讓翁立友在一旁讚嘆不已，非常佩服。

來到西門町是年輕人流行聚集地，兩位也體驗最新流行，用AI科技詢問逛街行程，兩人去火鍋店大快朵頤一番。談到翁立友出道初期非常努力，無奈唱片銷量賣得不好，後來受到蔡小虎賞賜，引薦到他現在的唱片公司，一待就是20年，開始發出許多膾炙人口的歌曲，想起這些經歷翁立友依舊懷著滿滿感謝。