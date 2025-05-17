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高雄啤酒節7月開唱！「首組大咖韓星」公開　2線索曝⋯網淚：TWICE解禁登台

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE出道近10年，從來沒有在台灣正式舉辦專場，成員周子瑜無法回家鄉演出，使得歌迷相當扼腕。沒想到，高雄啤酒節17日公佈一位卡司，按照官方所釋出的表情符號，與TWICE娜璉所推出的歌曲〈ABCD〉相符，她即將成為第一位登台演出的TWICE成員，也讓大批ONCE（官方粉絲）嗨喊「TWICE解禁了」、「沒想到真的有這一天」。

▲▼ TWICE解禁登台？高雄啤酒節「首組大咖韓星」公開　2線索曝⋯網淚：終於等到。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲TWICE疑似登台解禁，活動主辦方暗示成員娜璉來台。（圖／翻攝自臉書）

2025 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節預計在7月4日到7月6日一連3天登場，今年同樣邀請到韓星到場歡唱，卡司雖沒正式對外公開，但官方17日PO出暗示文章「這首風靡2022年的K-POP舞步，猜猜看誰要來高雄啤酒節教大家ABCD」，附上多個手勢符號，線索與娜璉不謀而合，她在2022年展開solo活動，手勢符號為〈POP!〉舞蹈，歌曲〈ABCD〉則是她在2024年推出的solo單曲。

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▲▼▲▼ TWICE解禁登台？高雄啤酒節「首組大咖韓星」公開　2線索曝⋯網淚：終於等到。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄啤酒節首組大咖韓星公開，2線索都指向娜璉。（圖／翻攝自臉書）

該則貼文公開後，留言區一陣暴動，堅信歌手卡司「真的是娜璉」、「真的假的娜璉」、「終於等到了」、「哇靠是真的啦」、「天啊」。若是網友猜測無誤，娜璉將是TWICE第一位登台演出的團隊成員。

事實上，子瑜過去曾邀請TWICE姐妹們到台遊玩，但團體從未來過台灣演唱，如今娜璉解禁登台，也讓ONCE期待全團來到台灣舉辦專場的日子。

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