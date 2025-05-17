薔薔歡慶35歲生日「收男友禮物」！　媽媽見證狂讚：體力很棒

記者孟育民／台北報導

女星薔薔今（17日）迎來35歲，舉辦生日單曲派對，宣布首度以歌手身分出道，推出自創 House 舞曲〈LOVE ME OR NOT〉，MV 斥資千萬、歷時三年籌備、遠赴加拿大拍攝，作品也是送給自己的生日禮物。如今事業愛情兩得意，還認愛圈外「運動行業」男友，「給他一點空間，人家也不是螢幕上的人。」透露男友之前送給她手機，今年生日則送她耳機。

▲薔薔舉辦單曲生日派對。（圖／記者謝盛帆攝）



薔薔礙於於工作，經常飛國外拍片，而男友恰巧也不在台灣，不過兩人感情穩定，媽媽也已經見過對方，還讚他體力相當棒，「上山下海跟我旅行不會累！」提到男友最愛她哪一點？薔薔表示：「他說這種東西是沒有答案的。」至於交往細節，她不願多談，直言再一起的時間，比大家知道的還久；被問到結婚話題，她也看淡表示：「現在先照顧員工，事業先理好，沒有一定要生小孩！」

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▲薔薔感情穩定。（圖／記者謝盛帆攝）

另外，薔薔此次推出單曲〈LOVE ME OR NOT〉，MV原計畫赴美取景，卻遭遇拒簽風波，最終轉往溫哥華拍攝。儘管歷經波折，薔薔堅持將自己一路從青春混亂、到社會洗禮、再到如今蛻變的心境完整寫進音樂裡。她說：「這首歌，是我對世界、對愛情、對友情、對每段關係的獨白。」

▲薔薔遠赴加拿大拍MV。（圖／記者謝盛帆攝）

這次音樂計畫並非一時興起。從剛成年混跡於台北夜場開始，薔薔一路見證從嘻哈、Trance、搖頭舞廳、同志派對到現今的百大舞曲文化。身邊的朋友一個個淡出甚至消失，自己也曾多次跌入人生低谷。她說自己是個「在人生風暴中，仍堅持站在舞池中央的女人」而這首歌，就是她對過往歲月最深刻的回望與告白。

