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遭詭異口罩男尾隨偷拍！　姚愛寗護孩留陰影「連日噩夢」

記者張筱涵／綜合報導

姚愛寗於16日在社群平台發文，分享和朋友孩子2週前在一場公開講座中，遭一名男子疑似長時間以手機偷拍，最後不得不親自上前勸說對方。此事件雖未造成實質衝突但後續帶來龐大的心理壓力，因此決定公開分享，希望社會正視類似狀況對女性與兒童的影響。

外送稿用　▲▼姚愛寗 Ai Ning Yao。（圖／翻攝自FACEBOOK／姚愛寗 Ai Ning Yao）

▲姚愛寗遇恐怖經歷。（圖／翻攝自FACEBOOK／姚愛寗 Ai Ning Yao）

姚愛寗描述，當天友人一家有公開講座，她便前往陪伴友人孩子，待在後方玩耍時，察覺一名戴口罩的男子不斷移動位置，目光和手機鏡頭始終對準她們：「我無法確定他是不是在拍我們，或只是舉著手機，但整體讓人感覺不舒服。由於現場本來就是公開活動，很多聽眾也有拍照攝影，我當下沒有馬上阻止那位先生，只是本能地用身體擋住小實，希望她不要在沒有同意的情況下被拍進去。」

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豈料講座結束、觀眾大多離場後，該男子依然尾隨至展覽區並持續舉起手機。姚愛寗內心感到相當不安：「我走向那位先生，告訴他如果他是在拍攝小實，希望他能先經過我們和小朋友的同意，這樣不發言持續靠近的狀態真的讓人很有壓力。他聽完後道了歉，之後便離開了。」

姚愛寗起初並未打算公開談論此事，但近日頻繁做夢重現當時畫面，甚至感到身體緊繃與心理壓力，才意識到這件事對造成了不小的影響。姚愛寗在貼文中直言：「這不只是現場發生的事件，而是成為我們心理的壓力。」

除了重述過程，姚愛寗也進一步剖析女性作為公眾人物，發聲時面對的自我審查壓力：「即使這次我沒做錯事，還是在當下立刻傳訊息給經紀人，擔心處理地不夠好，這就是女性在面對不適時，常常還要背負的自我審查與壓力。」她強調，雖相信對方道歉誠懇，仍希望社會不要以「害羞、內向」作為合理化侵犯他人邊界的理由。

姚愛寗也感謝經紀人、友人叮咚與ZZ對孩子隱私的尊重，「他們總是讓小實自己決定是否與人互動與合照，若小實拒絕，大家也都欣然接受。」她呼籲建立更具尊重的公共空間共識，讓女性與孩童在感到不適時可以安心發聲與自我保護，「讓孩子從小就知道，他人必須尊重自己安全的界線。」

貼文曝光後，立即引來大批粉絲與網友留言力挺，「你做得非常好」、「偷拍兒童本來就是件嚴肅的事」、「每一個不舒服的感受都是真實存在的，不需要感到抱歉」，並有網友分享自身遇到可疑偷拍經驗，強調應及早舉發與保護孩子，避免造成更大傷害。

【姚愛寗臉書全文】

今天要講一件嚴肅的事情。
兩週前，友人叮咚一家有場公開講座，我到現場陪伴小實。講座結束後，友人還在前方與粉絲互動，我和小實待在後方玩。
小實玩得很開心，而過程中有一名戴著口罩的男子，持續將手機對著我們。那位先生不斷變換位置，但目光和手機始終向著我們這邊。我無法確定他是不是在拍我們，或只是舉著手機，但整體讓人感覺不舒服。
由於現場本來就是公開活動，很多聽眾也有拍照攝影，我當下沒有馬上阻止那位先生，只是本能地用身體擋住小實，希望她不要在沒有同意的情況下被拍進去。
活動結束後，大部分人都離場，我們移動到旁邊的展間看展，那位先生還是持續出現在附近，也仍有將手機對著我們的情況。
已經不是公開的行程，這樣的狀態讓人不安，我走向那位先生，告訴他如果他是在拍攝小實，希望他能先經過我們和小朋友的同意，這樣不發言持續靠近的狀態真的讓人很有壓力。
他聽完後道了歉，之後便離開了。
原本沒有打算公開談論，但這幾天卻夢見再度被跟著和拍攝，醒來時感受到身體緊繃，ZZ也是一直想到。這件事已經不只是現場發生的事件，而是成為我們心理的壓力。
一開始沒有想要公開談論其實有幾個原因。
一是我理解世界上有很多內向害羞的人，我自己也是其中之一，有時候面對陌生人真的會不知道該如何互動或拿捏距離。我願意相信那位先生的道歉是真誠的，並希望他會從這次經驗學習。但朋友也提醒我：「害羞不能成為讓他人不舒服的理由。」我認同這件事。
二是，女性作為公眾人物，公開談論這樣的經驗往往是有「代價」的。我們可能會被認為太敏感、小題大作，甚至被貼上難相處的標籤，而對形象造成傷害。即使這次我沒做錯事，還是在當下立刻傳訊息給經紀人，擔心處理地不夠好。這就是女性在面對不適時，常常還要背負的自我審查與壓力。
經紀人說我沒有做錯，也希望我不只是為了小實才開口，因為如果我當時只有一個人，確實有可能就這樣算了。
想了幾天，決定把這件事寫出來，不是要和大家進行公審，而是我希望我們能一起慢慢改變這樣的習慣，當女性和孩童在公共空間感到不適時，我們可以安心去發聲和保護自己。
ZZ和叮咚一直很尊重小實在外面和人的互動，當有人詢問他們能不能與小實合照，他們也總是說讓小實自由決定，如果小實拒絕，大部分的人也都會欣然接受離去。
我們需要這樣的公共相處意識，讓大家都是被尊重和感到安全的，也讓孩子能夠自由選擇是否要被拍/被觸碰，讓他們從小就知道他人必須尊重自己安全的界線。

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