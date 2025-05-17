記者吳睿慈／綜合報導

「韓流始祖」安在旭主演過多部代表性韓劇，1997年參演的《星星在我心》創下49.3%超高收視，成為當時在華語圈內最具知名度的韓星。他2013年前往美國休息，怎料傳來因急性蜘蛛膜下腔出血突然倒下，最終撿回一命。他近日出演節目《和朴元淑一起生活》，回想起12年前在鬼門關前走一回，雖然奇蹟似地甦醒，但當下卻「只想閉上眼睛」，並透露醫療費花了高達韓幣5億元（約台幣1250萬元）。

▲安在旭曾在2013年因腦出血倒下。（圖／翻攝自KBS）



安在旭近日出演節目《和朴元淑一起生活》，聊起過去在美國休息時，原因不明因急性蜘蛛膜下腔出血突然倒下，在當地接受了5個小時的大手術，且存活率只有50%，所幸手術成功，他奇蹟似地醒過來，但也首度在節目上公開當下的心情，他表示「只想閉上眼睛」，引起觀眾高度關注。

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當年安在旭突然倒下的消息嚇壞韓網，他動完手術後，雖然在隔年（2014年）回到韓國並出演節目報平安，但近幾年來他把重心放在家庭生活，2015年與同為演員的妻子崔賢珠宣布結婚後，2016年迎來長女，2021年喜獲麟兒。

▲安在旭事業重心後來放在家庭上。（圖／翻攝自安在旭IG）

《和朴元淑一起生活》於19日正式播出，安在旭也罕見公開與小9歲的妻子維持平穩婚姻生活的秘訣，並展現出親自為兩個孩子準備早餐的日常顧家一面，帶來反轉魅力。